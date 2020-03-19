Тюменец с коронавирусом имеет серьезные хронические заболевания
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала состояние пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время мужчина, приехавший уже заболевшим с территории Республики Доминикана, находится в областной клинической инфекционной больнице.
– Житель области является стабильным, хотя его состояние на сегодняшний день достаточно серьезное. Его анамнез отягощен очень серьезными хроническими заболеваниями. Это создает соответствующие сложности и трудности в его лечении, – сообщила Ольга Кузнечевских, добавив, что пациент находится в сознании.
По словам замгубернатора, в настоящее время мужчина получает все необходимые медицинские услуги в полном объеме: дефицита в лекарствах и кадрах нет.
– Наши медики постоянно находятся на связи непосредственно с научными институтами Москвы, получают консультации от самых грамотных специалистов по системе телемедицины. Надеемся, что им удастся решить эту проблему и довести больного до состояния выписки, – резюмировала Кузнечевских.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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