19 Март 2020 2020-03-19T15:20:20+03:00

Тюменец с коронавирусом имеет серьезные хронические заболевания. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала состояние пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время мужчина, приехавший уже заболевшим с территории Республики Доминикана, находится в областной клинической инфекционной больнице.

– Житель области является стабильным, хотя его состояние на сегодняшний день достаточно серьезное. Его анамнез отягощен очень серьезными хроническими заболеваниями. Это создает соответствующие сложности и трудности в его лечении, – сообщила Ольга Кузнечевских, добавив, что пациент находится в сознании.

По словам замгубернатора, в настоящее время мужчина получает все необходимые медицинские услуги в полном объеме: дефицита в лекарствах и кадрах нет.

– Наши медики постоянно находятся на связи непосредственно с научными институтами Москвы, получают консультации от самых грамотных специалистов по системе телемедицины. Надеемся, что им удастся решить эту проблему и довести больного до состояния выписки, – резюмировала Кузнечевских.

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Ситуация находится под контролем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU