2020-03-20T18:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где подхватил коронавирус тюменец, общавшийся с иностранцами

Публикуем все подробности происшествия
Алексей КОСЕНЧУК
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Стало известно, где подхватил коронавирус тюменец, общавшийся с иностранцамиСтало известно, где подхватил коронавирус тюменец, общавшийся с иностранцамиФото: pixabay.com
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Заболевший тюменец, у которого обнаружили коронавирус, принимал участие в небольшой конференции. Именно на ней он контактировал с носителем вируса, который приехал из-за границы. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Тюменской области, парень обратился за медицинской помощью, после чего его госпитализировали.

Всех участников конференции уже установили, включая медицинских работников. Они будут отправлены на карантин. С каждым из них работают медицинские службы, признаков заболевания у них нет. Мероприятие носило камерный характер, поэтому группа людей была небольшой.

Все места, где успели побывать участники конференции, включая места их проживания и место проведения мероприятия, дезинфицируются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в регионе подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом. Сейчас молодой человек находится в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное. Температура нормальная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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