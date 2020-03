Little Big на «Евровидении»: вспоминаем скандал, разразившийся перед концертом группы в Тюмени

Второй день подряд социальные сети гудят о том, что фрик-рейв-группа Little Big представит Россию на «Евровидении – 2020». Успешный коллектив, который покорил мир своими хитами Skibidi и Go, bananas, выступит с новой композицией в Роттердаме (Нидерланды). «Скибиди-группа» выступала в конце прошлого года и в Тюмени, но выступление могло не состояться из-за родительского комитета, который воспротивился концерту Little Big и даже обратился в прокуратуру. В ожидании конкурсной песни от представителей России на «Евровидении» мы решили вспомнить громкий скандал, который произошёл в ноябре 2019 года.

«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

Что произошло?

Заявление в городскую прокуратуру об отмене концертов «одиозной группы LITTLE BIG» Тюменский родком подал 20 октября. По словам общественников, репертуар этих исполнителей «выходит за грань допустимых норм человеческого поведения».

«Что удивительно, в Интернете тексты их песен маркируются 18+, но почему-то для тюменских молодых зрителей словно намеренно снижается возрастной ценз. Просим родителей и всех неравнодушных граждан особо обратить на этот факт внимание», – писали тогда общественники.

К «родкомовцам» присоединился и тюменский активист Виктор Копцов. В своём обращении к силовикам он отметил, что тексты песен коллектива пропагандируют «не только каннибализм и садизм», но и «растормаживают сферу половых влечений».

«Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество группы целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей. Песни исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений», – писал Виктор в заявлении на имя Юрия Алтынова (экс-начальника УМВД по Тюменской области).

Возмущение активиста накалилось до такой степени, что он даже попросил провести проверку деятельности Дворца спорта «Рубин» на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

И что вышло?

А ничего не вышло. Концерт LITTLE BIG прошёл в Тюмени с аншлагом, правда, при возрастном ограничении 16+. Музыканты поблагодарили областную столицу за горячий приём и пообещали, что обязательно вернутся в наш город.

«Тюмень! Было громко и круто! Спасибо вам!» – написал коллектив в соцсетях.

Напомним, в Тюмени родительский комитет славится постоянными призывами к запретам. В мае 2019 года общественники воспротивились концерту рэпера Face. Причина одна – «он прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты». Чуть раньше они потребовали запретить Хэллоуин, возмутившись «трупной стряпнёй» в виде гробов и расчленёнки, а три года назад выступили против концерта Дианы Арбениной и спектакля с Лией Ахеджаковой. Ради приличия, отметим, что один раз родком был «за», а не «против».

Однако самый громкий скандал произошёл с Егором Кридом. Общественники выложили материал под названием «Кто пойдёт на Крида – тот петух». Сам рэпер в долгу не остался и пожаловался на родком в «Вечернем Урганте».