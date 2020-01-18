2020-01-18T12:59:53+03:00
Общество

Крещение в Тюмени – 2020: сотни верующих поучаствовали в обряде Великого освящения воды

Владыка освятил воду и окропил тюменцев водой [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Крещение в Тюмени – 2020: сотни верующих поучаствовали в обряде Великого освящения водыКрещение в Тюмени – 2020: сотни верующих поучаствовали в обряде Великого освящения водыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Сотни тюменских верующих отметили сегодня, 18 января, Крещенский Сочельник. В преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господня – митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил крестный ход, который прошёл от Свято-Троицкого монастыря до набережной реки Тура, и совершил обряд Великого освящения воды.

Крестный ход Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Крестный ходФото: Алексей КОСЕНЧУК

Крестный ход Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Крестный ходФото: Алексей КОСЕНЧУК

В 2020 году в Тюмени обустроили пять площадок для купания, причём основных площадок – две. Первая – на набережной, неподалёку от стен Свято-Троицкого монастыря, где исторически проходили крещенские купания. Вторая – в Заречном микрорайоне, там купания проходят в последний раз. С полным списком мест для купания в Крещение в Тюмени можно ознакомиться здесь.

Обряд Великого освящения воды Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Обряд Великого освящения водыФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Из века в век все люди, через таинство Крещения, входят в церковь Христову, становясь чадами Божьими, - говорит Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. – В этот день Крещения Господня мы молитвенно вспоминаем события, когда Иисус Христос пришёл на Иордан и крестился от Иоанна, призывавшего народ оставить греховную жизнь, пинести покаяние и обрести очищения в водах Иордана. Своим вхождением в реку, сын Божий освятил стихию воды и установил таинство Крещения для освящения людей. Крещенская вода – это Великая святыня, через которую мы освящаемся. В доме каждого христианина должна храниться в чистой посуде, в чистом месте святая крещенская вода.

Обряд Великого освящения воды на Туре Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Обряд Великого освящения воды на ТуреФото: Алексей КОСЕНЧУК

Владыка отметил, что святую воду надо принимать натощак «для укрепления и освящения души и тела».

Крест на набережной Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Крест на набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Ею окропляют дома, хозяйственные постройки, вещи и одежду. Когда окропляют – говорят молитву. Всех вас поздравляю с Великим праздником! Желаю каждому из вас благодатной помощи Божьей, пусть святая крещенская вода для всех нас послужит во здравие тела и укрепления души. Храни всех нас Господь! – поздравил тюменцев митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Владыка освящает воду Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Владыка освящает водуФото: Алексей КОСЕНЧУК

По окончании обряда Великого освящения воды Владыка окропил верующих святой водой, а сами тюменцы спустились на лёд, к купелям и за святой водой. Здесь же, по периметру, расположены специальные палатки для переодевания (для мужчин и женщин). При этом основной наплыв желающих окунуться в освящённую воду ожидается завтра, 19 января.

Верующие набирают воду Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Верующие набирают водуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что на иордани будут круглосуточно дежурить сотрудники полиции, МЧС и врачи. До окончания омовений экипажи будут периодически меняться, но ни одна купель без присмотра не останется.

Обряд Великого освящения воды в Тюмени на Крещение - 2020.Алексей КОСЕНЧУК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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