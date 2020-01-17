Тюменцев просят не пить воду из купелей

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:36:17+03:00

Она предназначена только для купания

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В Тюмени провели контроль качества воды в местах, которые были отведены для крещенских купаний. Все нормально: купаться в этой воде можно, но вот пить – ни в коем случае.

– По результатам лабораторных исследований по показателям безопасности пробы воды соответствуют требованиям СанПиН, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что, несмотря на это, употреблять воду из прорубей для питья нельзя, она предназначена только для купания. Купаться, кстати, тоже можно не везде, а только там, где это официально разрешено, где сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи будут обеспечивать безопасность граждан.

Главным управлением МЧС по Тюменской области к открытию запланировано 52 места массового купания граждан, в том числе 3 в Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU