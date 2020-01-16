Скорая помощь на Крещение будет дежурить возле купелей

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:02:15+03:00

Врачи не рекомендуют окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями без предварительной подготовки

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В Тюмени 18 и 19 января врачебные бригады скорой помощи будут находиться у купелей. Дежурство продлится с 11.00 и до 24.00.

Стало известно, что места дислокации медиков будут у купелей на реке Туре в зоне отдыха заречных микрорайонов и в районе Свято-Троицкого монастыря. Не останется без внимания врачей и озеро Андреевское – 19 января с 18.00 до 22.00.

– На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме «03». Это значит, что, если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

КСТАТИ

Врачи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, заболевания сердца, легких, не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача.

Здоровым людям тоже следует соблюдать определенные правила. Решение зайти в купель должно быть осознанным, также необходима консультация у врача и минимальное обследование – запись ЭКГ и измерение артериального давления.

Отметим, что перед купанием за два часа необходимо поесть. Что касается напитков, то алкоголь противопоказан – до и после купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU