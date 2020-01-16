Вода возле аквапарка «ЛетоЛето» в Тюмени не замёрзла. Куда в 2020 году перенесут купания?

Уже в эти выходные тюменские православные отметят один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно крещенские купания проходят в Тюмени на двух площадках – возле тюменской набережной и в Заречном микрорайоне. Однако после того, как в социальных сетях появилось фото с водой, которая не замёрзла возле аквапарка в Зареке, тюменцы забеспокоились: «Куда в 2020 году перенесут купания?».

Вода у аквапарка не замёрзла. Фото: телеграм-канал "Тюмень инцидент"

Где оборудуют купели в Тюмени?

Купели и иордани, как обычно, оборудуют возле Свято-Троицкого мужского монастыря и в Заречном микрорайоне.

– Возле Свято-Троицкого монастыря будет две купели, одна иордань и три палатки для переодевания, – рассказал депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев. – В Заречной части – три купели, одна иордань и восемь палаток. Работы по установке ведутся в рабочем режиме. Несмотря на аномально тёплую погоду, толщина льда находится в допустимой норме – 40 сантиметров. Все допуски и разрешения мы получили.

Купель на реке ТураФото: Алексей КОСЕНЧУК

Между тем в Заречном микрорайоне крещенские купания в 2020 году проводятся в последний раз. Как отметил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, это связано с тем, что начинаются работы по возведению дамбы для дальнейшего благоустройства парка «Заречный».

– Вероятнее всего, площадка возле мужского Свято-Троицкого монастыря станет в последующие годы основной для проведения крещенских купаний, – сообщил Павел Анатольевич. – В этом году она не такая масштабная, но я уверен, что в будущем она будет расширяться. Всего же в городе будет организовано пять площадок для крещенских купаний, в том числе на озере Липовое-2, на озере Чемпионов и в районе Антипино. На льду одновременно смогут находиться до пятидесяти человек.

Ещё одна купель на ТуреФото: Алексей КОСЕНЧУК

Павел Перевалов сказал также, что сообщения в социальных сетях по поводу того, что крещенские купания могут перенести из-за строительства горячего источника у аквапарка, неверны.

– Никаким образом это не связано. Перенос одной точки крещенских купаний сюда связан только со строительством дамбы. Там теперь не будет удобного спуска, поэтому площадку окончательно перенесут сюда. Та полынья, которая сейчас находятся в Заречном микрорайоне, на безопасность самих купаний никак не повлияет. Первые сваи будут забивать уже сегодня.

Работы идут полным ходомФото: Алексей КОСЕНЧУК

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области добавили: из-за того что вода в Заречном микрорайоне не замерзает, площадку для крещенских купаний в этом году сдвинули левее на 100 метров.

– Представители ГИМС приезжали на место, замеряли толщину льда, которая составила 35–40 сантиметров. Уже перед Крещением специалисты ещё раз выйдут на лёд, сделают замеры и уже точно скажут, сколько человек смогут одновременно выйти на лёд, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. – Что такое полынья? В центре неё – тепло, а по краям – тонкий лёд, дальше лёд по всей реке идёт одинаковый. Специалисты выбрали место, где полыньи нету.

Иордань на ТуреФото: Алексей КОСЕНЧУК

Влияние аквапарка на экологию проверяется

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что вопросы влияния строительства аквапарка на экологию реки Туры и безопасность размещения полыньи не относятся к полномочиям ведомства. Однако проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов, которые поступают в Туру с нормативно-очищенными и минеральными водами МФК «АКВАМОЛЛ», находится в стадии рассмотрения.

– По поручению управления Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовал воду из купели, оборудованной на реке Туре в Заречном микрорайоне, для использования на крещенских купаниях. Согласно протоколу исследований, отобранная проба соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям, – подчеркнули в ведомстве.

Работы на набережной ТурыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кстати

В пресс-службе ТООД «Сибирь православная» рассказали, что для участников крещенских купаний в непосредственной близости от праздничных площадок оборудованы парковочные места. Все они обозначены необходимыми схемами и указателями.

– Заезд на парковку у Свято-Троицкого монастыря организован по улице Коммунистической. Въезд на парковку в заречную часть города будет открыт с улицы Щербакова, от светофора, а выезд с парковки – через улицу Астраханскую, – рассказали в пресс-службе.

Движение транспорта будут контролировать сотрудники ДПС ГИБДД, а полиция и сотрудники МЧС обеспечат охрану общественного порядка, безопасность граждан на льду и пожарную безопасность. На месте будут дежурить спасатели и медицинские работники скорой помощи.

Также на праздничных площадках будет предусмотрена торговля – будут работать продуктовые и церковные лавки.

Конкретно

18 января в 11.00 – крестный ход, который пройдёт от Свято-Троицкого мужского монастыря до набережной реки к месту освящения воды.

18 января в 12.00 – чин Великого освящения воды на набережной.

18 января в 13.00 – чин Великого освящения воды в Заречном микрорайоне.

18–19 января (до полуночи) – крещенские купания в Тюмени.

19 января в 11.30 – крестный ход от Знаменского кафедрального собора до сибирской иордани в Заречном микрорайоне.

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