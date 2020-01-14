Крещение-2020 в Тюмени: верующим предлагают идти к купелям в носках

До одного из главных праздников православной церкви – Крещения осталось меньше недели. Спасатели ведут подготовку в местах купания: очищают площадки от снега, замеряют толщину льда на водоемах. В канун Крещения они установят палатки для переодевания, настелят сено, чтобы верующим было теплее выходить из купели. Пока идет подготовка на будущих Иорданях, православный священник – протоиерей Григорий Мансуров и врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров дают несколько советов верующим, как окунуться в прорубь на Крещение-2020 в Тюмени с пользой.

В прорубь с кардиограммой

Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рекомендует тюменцам не подвергать свой организм холодовому шоку без предварительной подготовки и консультации у врача. - Если накануне погружения человек почувствовал любое недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, лучше воздержаться от окунания в холодную воду проруби. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Купание спровоцирует серьезные осложнения, — предупреждает Олег Нестеров. Он также добавил, что среди верующих бытует мнение, что на фоне холодового стресса человек может излечиться.

Врач не рекомендует проверять этот способ на людях с недомоганием. Больному, действительно, может стать лучше, но точно также организм может отреагировать на холод остановкой сердца. Потому лечение таким способом – игра в рулетку. Кроме того, если человек впервые решил окунуться в ледяную прорубь, то лучше это сделать после получения результатов кардиограммы.

Ежегодно в купаниях принимают участие более 50 тысяч тюменцев. Фото с сайта Тобольской митрополии

- Если вы впервые решили окунуться в прорубь, то прежде необходимо записать электрокардиограмму, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Во время холодового стресса могут возникнуть тяжелейшие нарушения сердечного ритма, - советует Олег Нестеров.

Врач также отметил пользу ныряния в прорубь зимой. - Для здорового человека эта процедура очень полезная: в момент погружения выделяется большое количество адреналина — все сосуды резко сокращаются, а после выхода спустя непродолжительное время выделяются эндорфины — гормоны счастья, — поясняет опытный врач.

Вместо тапок – носки

Протоиерей Григорий Мансуров рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени», что сам ежегодно окунается в купели и заметил, что мода на купание проходит. И, что очень важно, он не видит пьяных.

В прошлом году в Крещение купались в проруби более 50 тысяч тюменцев. По словам священника, цифра не меняется который год, но в самой Тюмени, желающих присоединиться к таинству Крещения стало меньше.

- Удивительно то, что я вижу, что людей стало меньше, но общее число купающихся по Тюменской области не меняется. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, стало больше купелей и тюменцы выезжают за город, к примеру, на озеро Андреевское, чтобы не стоять в автомобильной пробке в центре города, - говорит Григорий Мансуров.

К купелям лучше идти в носкахФото: pixabay.com

Священник также рассказал, в чем именно следует окунаться в прорубь.

- По поводу «формы» одежды на Крещение скажу так – это вопрос второстепенный. Никто не идет к Иорданям покрасоваться, а потому нет разницы, что надето на верующих, - отмечает он.

Однако православный священник рекомендует женщинам надевать длинную рубашку или ночнушку. Цвет не важен. Она может быть как белая, так и с рисунком. Мужчины могут выбрать сами, в чем они желают искупнуться.

Самый важный совет для всех верующих все же есть. Григорий Мансуров рекомендует тюменцам надевать на ноги любые носки: шерстяные, хлопчато-бумажные, синтетические.

- Тапочки на ноги надевать не нужно. Они слетят – отмечает протоиерей. – Лучший способ не замерзнуть – носки. В них и выходить из купели гораздо проще. Идти по голому льду босиком не очень приятно. К тому де подстилка - сено может намокнуть, что тоже создает определенный дискомфорт. До купания в носках также стоять на льду гораздо приятнее, - делится он ценным опытом.

Григорий Мансуров также дал несколько советов, что нужно делать после купания. По его словам, самое сложное – это войти в воду. После погружения и выхода из купели обязательно нужно тщательно вытереться, одеться и не торопиться домой. Важно побыть с верующими рядом, прочувствовать праздник Крещения у Иорданей.

Нужно ли согреваться алкоголем?

Медики однозначно против употребления на холоде алкоголя. Согреваться после купания следует тщательными растираниями, переодеванием в теплую сухую одежду и горячим чаем. Алкоголь может принести ненужные после холодового стресса последствия.

Алкоголь в Крещение лучше исключитьФото: pixabay.com

Церковь также не одобряет спиртное на праздник. Григорий Мансуров рассказал, что в православной церкви нет запрета на алкоголь, потому как во времена написания Библии не было крепких спиртных напитков, понятия водка и самогон. Было красное вино, но оно разбавлялось в соотношении 1:1 кипятком и это был уже другой напиток – назовем его теплотой, в нем почти не оставалось градусов.

У Иорданей употреблять алкоголь не следует, а вот дома можно выпить немного «теплоты», то есть разбавленное кипятком красное вино.

Лучше всего православным верующим собраться в Крещение семьей и почувствовать дух праздника и единения.