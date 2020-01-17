Крещение - 2020 в Тюмени: где купаться на Крещение в Тюмени в 2020 году?

Традиционные крещенские купания в 2020 году пройдут в Тюмени 18 и 19 января. Мы уже рассказывали, что окунуться в воды Иордана тюменцы смогут на двух основных площадках – в районе Троицкого монастыря (здесь исторически проходили крещенские купания) и в Заречном микрорайоне (где проводится ритуал омовения). Основные приготовления к купаниям в проруби почти завершены, уже завтра все площадки будут полностью готовы. В этом материале вы узнаете, где купаться на Крещение в Тюмени в 2020 году.

Крещенский сочельник в Тюмени

9.00 – Божественная литургия в Свято-Троицком монастыре Тюмени, которую возглавит Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

11.00 – Крестный ход на набережную Туры и Великое освящение воды в реке. Иордань обустроили на историческом месте – около стен Свято-Троицкого монастыря.

12.30 – Великое освящение воды в первом Заречном микрорайоне на улице Щербакова.

13.00 – 00.00 – Крещенские купания 18 и 19 января 2020:

1. На набережной, неподалёку от стен Свято-Троицкого монастыря (две купели, одна иордань);

2. В зоне отдыха Заречного микрорайона (парк Заречный, три купели и одна иордань);

3. В Антипино, недалеко от детско-юношеской спортивной школы «Старт XXI век»;

4. Озеро Липовое

5. Озеро Чемпионов (мы рассказывали, сколько купелей и иорданей там обустроят).

За безопасностью будут следить стражи правопорядка и скораяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Программа мероприятий на Крещение 19 января в Тюмени и Тюменском районе:

08.00 – Приход храма Иоанна Предтечи (посёлок Антипино) – Великое освящение воды, купание в иордани до 00.00.

09.00 – Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы (посёлок Мальково), 11.30 – Крестный ход и Великое освящение воды, 12.30 – 00.00 – купание в иордани.

06.30 – Божественная литургия в храме Пророка Божия Илии (село Богандинское). 08.45 – Крестный ход и Великое освящение воды на р. Пышма. 09.30 – 22.00 – купание в иордани.

08.00 – Божественная литургия в храме Святителя Николая Чудотворца (посёлок Боровский). 10.00 – Крестный ход на озере Андреевское и Великое освящение воды. 11.00 – 22.00 – купание в иордани.

08.30 – Божественная литургия в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы (село Каменка). 13.40 – Крестный ход на р. Каменка и Великое освящение воды. 14.30 – 00.00 – купание в иордани.

00.00 – Божественная литургия в храме Святителя Николая Чудотворца (село Кулаково). 01.45 – Крестный ход на сельский водоем и Великое освящение воды. 02.30 – 00.00 – купание в иордани.

09.00 – Божественная литургия в храме Архангела Михаила (село Червишево). 11.00 – Крестный ход на реке Пышма и Великое освящение воды. 12.00 – 00.00 – купание в иордани.

08.30 – Божественная литургия в храме Святителя Николая Чудотворца (село Перевалово). 11.30 – Великое освящение воды на сельских водоемах в сёлах Перевалово, Зубарево, Ушаково и посёлке Молодежный. 12.00 – 23.00 – купание в иордани.

08.00 – Божественная литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы (село Успенка). 12.00 – Великое освящение воды в д. Зырянка (сельский водоем). 13.00 – 00.00 – купание в иордани.

09.00 – Божественная литургия в храме Святой Троицы (село Нижняя Тавда). 11.30 – Крестный ход на реках Тавда, Ангирь и Иска. 12.30 – Великое освящение воды. В это же время пройдёт освящение воды в сёлах Черепаново, Ключи, Иска, Красный Яр, Велижаны, посёлке Лесозаводский. 12.30 – 00.00 – купание в иордани.

09.00 – Божественная литургия в храме в честь Вознесения Господня (село Велижаны Нижнетавдинского района). 13.00 – Крестный ход из села Велижаны в село Иска. 13.15 – Великое освящение на реке Иска. 13.30 – 00.00 – купание в иордани.

14.00 – Освящение купели в санатории «Сибирь» (приток р. Пышма). 14.30 – 20.00 – купание в иордани. Кроме того, воду освятят в некоторых горячих источниках Тюменской области.

Купели в Тюмени 2020Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Где купаться в Тобольске на Крещение в 2020 году?

В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По её окончании в районе речной переправы состоится Крестный ход на Иртыш, в 12 часов – Великое освящение воды. После этого начнутся купания в иордани.

В Тобольском благочинии с 11.30 купания начнутся в Сумкино, Абалаке, Вагае, Увате, Ярково и Ярковском районе. С 12 часов – в Туртасе, с 16 часов – в Першино и Покровском, в 17 часов – в Дубровном.

Что ещё?

В Ялуторовском благочинии 18 января освящение воды пройдёт в сёлах Карабаш и Слобода Бешкиль. После Божественной литургии чин Великого освящения воды 19 января планируется провести:

в Ялуторовском районе – в Ялуторовске и Заводопетровском;

в Заводуковском районе – в Пономарево, Новой Заимке, Сосновке, на базе отдыха «Русь» Заводоуковска;

в Исетском районе – в Исетском, Солобоево, Рафайлово;

в Упоровском районе – Упорово, Суерка, Кизак, Емуртла, Пятково.

Как рассказали в пресс-службе Тобольской митрополии, праздничные торжества и Великое освящение воды также пройдут в приходах Ишимской и Аромашевской епархии.

Кстати

Пресс-секретарь Тобольской Митрополии, отец Григорий Мансуров рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что купание в Крещение – добрая традиция. Сначала она получила распространение Сибири, а затем в 1980–1990-е годы, пришла в Центральную Россию.

– Традиция необязательна к исполнению, и грехи из-за купания не смываются, – отмечает отец Григорий. – Два принципиально важных момента: каждый православный человек должен бывать на исповеди и на причастии. Если человек не бывает на исповеди и на причастиях, тогда он далёк от церкви. И день Крещения Господня – это повод начать приближаться к Богу, исповедоваться. При этом не имеет значения, когда человек начнёт причащаться – после Крещения или до него.

Справка «КП»

Праздник Крещения Господня – один из великих праздников Православной Церкви, установленный Иисусом Христом перед вступлением на путь земного служения человечеству. Когда Господь вошёл в воды Иордана, он освятил всё водное естество земли. С тех пор существует обычай омовения в священных водах Иордана в день Крещения. Считается, что вода, набранная с благоговением из любого источника в этот день, будет освящённой.

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