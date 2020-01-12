2020-01-12T17:57:04+03:00
Общество

На базе озера Чемпионов обустроят иордань и две купели

Это одно из мест, где пройдут крещенские купания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На базе озера Чемпионов обустроят иордань и две купелиНа базе озера Чемпионов обустроят иордань и две купелиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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На базе озера Чемпионов с 18 на 19 января (объездная дорога, 25-й километр, 10, строение 1) можно будет окунуться в холодную воду, отметив Крещение Господне. По словам председателя центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт – Тюмень» Татьяны Редькиной, моржи по традиции готовят иордань, где можно будет набрать воды, и две купели. Одна – для мужчин, другая – для детей и женщин.

Вечером и ночью место купания осветят, спасатели будут нести круглосуточное дежурство. Вход свободный, но нужно соблюдать правила: не курить, не распивать алкоголь и не ругаться матом. К купели также не допустят людей в алкогольном опьянении.

– Для детей предусмотрена возможность погреться в бане. Также на базе центра имеется горка, где можно с ветерком прокатиться. Единственная просьба к родителям – брать ледянки с собой, потому что этого инвентаря у нас в центре на всех не хватит, – цитирует Татьяну издание «Вслух.ру».

Моржи уже подали заявку в МЧС на исследование качества воды и получение разрешения на проведение крещенских купаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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