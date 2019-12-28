2019-12-28T18:07:22+03:00
Общество

Перед Новым годом тюменцы узнали об отставке заместителя губернатора

31 декабря Наталья Шевчик станет советником главы региона
Дмитрий Терентьев
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Наталья Шевчик через несколько дней станет советником губернатора. Фото - пресс-служба Тюменской областиНаталья Шевчик через несколько дней станет советником губернатора. Фото - пресс-служба Тюменской области
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Отставка первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик для многих стала неожиданностью. Наталья Александровна много лет занимала этот пост, и казалось, что она еще долго не объявит о своем уходе. Действительно, 18 лет очень серьезный срок. Заместителем губернатора Наталья Шевчик стала в 2001 году, первым заместителем – в 2010-м. За это время фактически создан весь социальный блок Тюменской области в том виде, в котором мы его знаем. А это огромная сфера, которая так или иначе касается каждого в регионе.

Наталья Шевчик: как это было?

Судите сами, социалка, здравоохранение, образование, культура, профилактика правонарушений несовершеннолетних собственно, из этого во многом и состоит наша жизнь. Стабильность и развитие в этих сферах создают общий комфорт для всех. Плюс в этих отраслях задействовано огромное количество людей.

Наталья Александровна пришла в правительство области не с улицы – за плечами был огромный набор компетенций, в том числе и навыки комсомольской работы. Отчасти социальный блок региона вырос благодаря советскому опыту, советской комсомольской школе, которая выковывала будущих руководителей.

Внедрение нормативно-подушевого финансирования и отраслевых систем оплаты труда в отраслях социальной сферы, внедрение системы одноканального финансирования системы здравоохранения, создание условий для развития конкурентной среды в деятельности учреждений социальной сферы и государственно-частного партнерства это все «пилотные» проекты, которые были «обкатаны» в Тюменской области, а после «ушли» на всю Россию. И эти «пилоты» курировала Наталья Шевчик, которая во многом была идейным вдохновителем проектов, супермозгом, автором идей.

Разумеется, это не все достижения на этом посту: разграничение полномочий между Российской Федерацией и регионом в социальной сфере, «монетизация льгот», передача в региональное ведение государственной службы занятости населения, формирование региональной нормативно-правовой базы в отраслях социальной сферы со всем комплексом мер поддержки населения вот далеко не полный перечень заслуг Натальи Шевчик. Конечно, время вносило свои коррективы, но, повторимся, это та законодательная база, которая действует до сих пор и влияет на нашу жизнь.

Достижения Натальи Александровны не остались незамеченными.

Положительный опыт всегда привлекает внимание, внушительный список результатов региона впечатлял всех. И опыт Тюменской области спешили перенять другие субъекты Федерации.

Наталья Шевчик: почему?

Наталья Александровна ушла в отставку, а мы все остались. И сейчас в повестке два вопроса, и их живо обсуждают в обществе: почему ушла и кто будет вместо нее?

Во-первых, ушла, но не так далеко, как может показаться на первый взгляд.

Отставка еще не состоялась, а только анонсирована. Распоряжение не подписано, –отмечает политолог Александр Безделов. – 31 декабря Наталья Шевчик станет советником губернатора Александра Моора по тем же вопросам, которые она курировала много лет.

Во-вторых, как заявил глава региона, объявляя об отставке первого заместителя на заседании регионального правительства, желание оставить должность Наталья Александровна изъявляла давно.

С первого дня моей работы, – отметил Александр Моор.

Причина должна быть по-человечески понятна многим. Наталье Шевчик 61 год, и у нее сын-школьник. Она объяснила свое желание отойти от дел просто: хочется больше времени уделять семье и детям. И в этом нет скрытых смыслов или подводных камней, предельно ясное желание.

Профессиональное сообщество восприняло новость неоднозначно. Более того, для многих она стала неожиданной. А для кого-то послужила поводом для сведения личных счетов. Споры, вызванные уходом Натальи Шевчик, выплеснулись на форумы, в телеграмм-каналы, соцсети. Конечно, это отчасти усложняет работу журналистов, поскольку комментаторы, много лет проработавшие с первым замом губернатора, начинают сразу же говорить слова поддержки и защиты в адрес Натальи Александровны.

Что касается меня, то это полная неожиданность. Буквально 20 декабря на совете ректоров шел достаточно профессиональный и предметный разговор о системе общего и высшего образования. Наталья Шевчик ставила четкие задачи, акцентировала внимание на самых важных моментах, которые стоят вообще перед системой образования. Поэтому даже не возникало мысли о каких-то возможных перестановках. Если это решение самой Натальи Александровны, то она, как любой человек, имеет право на отдых. Поскольку данная должность сложная, человек отвечает за всё. Ведь принято как считать? Когда у меня, как у руководителя, всё получается – это мой личный успех, а если не получается - виновата Наталья Александровна Шевчик. Так почему-то многие считали. Наверное, незаменимых людей нет, но есть неповторимые люди, а Наталья Александровна именно такой человек. А всем анонимным критикам хочется сказать только одно: попробовали бы они сами встать на руководящую должность и хоть что-то полезное для людей сделать, – говорит Ольга Ройтблат, ректор ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования).

Впрочем, с мнением, что уход Натальи Шевчик с поста был неожиданным, не согласен Александр Безделов.

Совершенно очевидно, что после 18 лет нахождения на посту, вне зависимости от того, какой он, возникает определенная усталость, тем более социальная сфера – это не экономика, это очень конфликтная отрасль, которая агрессивна, притом что необходимо совмещать свои штатные полномочия, и, конечно же, человек устает, – считает он.

Александр Безделов справедливо замечает, что говорить о проколах в работе Натальи Шевчик не приходится. Скандалы в «Медицинском городе» или в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда Натальи Шевчик не касаются. Результаты ее работы в другом. Тюменская область постоянно среди регионов-лидеров в социальной сфере, массовых увольнений или забастовок врачей в регионе нет. Строятся школы, детские сады, больницы. Федеральный центр нейрохирургии, госпиталь «Мать и дитя» появились в Тюмени благодаря работе Натальи Шевчик. Всё это огромные достижения. И они были оценены в федеральном центре. Так, в свое время, Наталье Шевчик делали интересное предложение, но уйти на повышение в Москву она не захотела.

Советник губернатора – конечно, очень хорошо. Но тоже хочется повторить общий вопрос: а кто будет следующим первым заместителем?

ИЗ КУЛУАРОВ

К сожалению, пока приходится довольствоваться слухами. Называют несколько претендентов на этот пост и даже говорят о реформе: после ухода Натальи Александровны ее полномочия якобы поделят между несколькими людьми. Но, скорее всего, все решения будут приняты в следующем году. Понятно, что план дальнейших действий уже разработан, просто до общественности его доведут позже. Будем следить за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Ежегодно Наталья Александровна возглавляла работу по проведению в Тюменской области мероприятий в рамках объявленных президентом России приоритетов: Год семьи, Год молодежи, Год учителя, Год культуры, Год русского языка и литературы, Год российского кино, Год добровольца, Год театра, а также масштабных мероприятий международного и всероссийского уровня (15-е молодежные Дельфийские игры России, XIX всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», XIII федеральный татарский праздник «Сабантуй» и др.), неизменно получавших множество положительных отзывов.

КСТАТИ

На протяжении многих лет Наталья Александровна Шевчик непосредственно организовывала празднование Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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