Перед Новым годом тюменцы узнали об отставке заместителя губернатора

Отставка первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик для многих стала неожиданностью. Наталья Александровна много лет занимала этот пост, и казалось, что она еще долго не объявит о своем уходе. Действительно, 18 лет очень серьезный срок. Заместителем губернатора Наталья Шевчик стала в 2001 году, первым заместителем – в 2010-м. За это время фактически создан весь социальный блок Тюменской области в том виде, в котором мы его знаем. А это огромная сфера, которая так или иначе касается каждого в регионе.

Наталья Шевчик: как это было?

Судите сами, социалка, здравоохранение, образование, культура, профилактика правонарушений несовершеннолетних – собственно, из этого во многом и состоит наша жизнь. Стабильность и развитие в этих сферах создают общий комфорт для всех. Плюс в этих отраслях задействовано огромное количество людей.

Наталья Александровна пришла в правительство области не с улицы – за плечами был огромный набор компетенций, в том числе и навыки комсомольской работы. Отчасти социальный блок региона вырос благодаря советскому опыту, советской комсомольской школе, которая выковывала будущих руководителей.

Внедрение нормативно-подушевого финансирования и отраслевых систем оплаты труда в отраслях социальной сферы, внедрение системы одноканального финансирования системы здравоохранения, создание условий для развития конкурентной среды в деятельности учреждений социальной сферы и государственно-частного партнерства – это все «пилотные» проекты, которые были «обкатаны» в Тюменской области, а после «ушли» на всю Россию. И эти «пилоты» курировала Наталья Шевчик, которая во многом была идейным вдохновителем проектов, супермозгом, автором идей.

Разумеется, это не все достижения на этом посту: разграничение полномочий между Российской Федерацией и регионом в социальной сфере, «монетизация льгот», передача в региональное ведение государственной службы занятости населения, формирование региональной нормативно-правовой базы в отраслях социальной сферы со всем комплексом мер поддержки населения – вот далеко не полный перечень заслуг Натальи Шевчик. Конечно, время вносило свои коррективы, но, повторимся, это та законодательная база, которая действует до сих пор и влияет на нашу жизнь.

Достижения Натальи Александровны не остались незамеченными.

Положительный опыт всегда привлекает внимание, внушительный список результатов региона впечатлял всех. И опыт Тюменской области спешили перенять другие субъекты Федерации.

Наталья Шевчик: почему?

Наталья Александровна ушла в отставку, а мы все остались. И сейчас в повестке два вопроса, и их живо обсуждают в обществе: почему ушла и кто будет вместо нее?

Во-первых, ушла, но не так далеко, как может показаться на первый взгляд.

– Отставка еще не состоялась, а только анонсирована. Распоряжение не подписано, –отмечает политолог Александр Безделов. – 31 декабря Наталья Шевчик станет советником губернатора Александра Моора по тем же вопросам, которые она курировала много лет.

Во-вторых, как заявил глава региона, объявляя об отставке первого заместителя на заседании регионального правительства, желание оставить должность Наталья Александровна изъявляла давно.

– С первого дня моей работы, – отметил Александр Моор.

Причина должна быть по-человечески понятна многим. Наталье Шевчик 61 год, и у нее сын-школьник. Она объяснила свое желание отойти от дел просто: хочется больше времени уделять семье и детям. И в этом нет скрытых смыслов или подводных камней, предельно ясное желание.

Профессиональное сообщество восприняло новость неоднозначно. Более того, для многих она стала неожиданной. А для кого-то послужила поводом для сведения личных счетов. Споры, вызванные уходом Натальи Шевчик, выплеснулись на форумы, в телеграмм-каналы, соцсети. Конечно, это отчасти усложняет работу журналистов, поскольку комментаторы, много лет проработавшие с первым замом губернатора, начинают сразу же говорить слова поддержки и защиты в адрес Натальи Александровны.

– Что касается меня, то это полная неожиданность. Буквально 20 декабря на совете ректоров шел достаточно профессиональный и предметный разговор о системе общего и высшего образования. Наталья Шевчик ставила четкие задачи, акцентировала внимание на самых важных моментах, которые стоят вообще перед системой образования. Поэтому даже не возникало мысли о каких-то возможных перестановках. Если это решение самой Натальи Александровны, то она, как любой человек, имеет право на отдых. Поскольку данная должность сложная, человек отвечает за всё. Ведь принято как считать? Когда у меня, как у руководителя, всё получается – это мой личный успех, а если не получается - виновата Наталья Александровна Шевчик. Так почему-то многие считали. Наверное, незаменимых людей нет, но есть неповторимые люди, а Наталья Александровна именно такой человек. А всем анонимным критикам хочется сказать только одно: попробовали бы они сами встать на руководящую должность и хоть что-то полезное для людей сделать, – говорит Ольга Ройтблат, ректор ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования).

Впрочем, с мнением, что уход Натальи Шевчик с поста был неожиданным, не согласен Александр Безделов.

– Совершенно очевидно, что после 18 лет нахождения на посту, вне зависимости от того, какой он, возникает определенная усталость, тем более социальная сфера – это не экономика, это очень конфликтная отрасль, которая агрессивна, притом что необходимо совмещать свои штатные полномочия, и, конечно же, человек устает, – считает он.

Александр Безделов справедливо замечает, что говорить о проколах в работе Натальи Шевчик не приходится. Скандалы в «Медицинском городе» или в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда Натальи Шевчик не касаются. Результаты ее работы в другом. Тюменская область постоянно среди регионов-лидеров в социальной сфере, массовых увольнений или забастовок врачей в регионе нет. Строятся школы, детские сады, больницы. Федеральный центр нейрохирургии, госпиталь «Мать и дитя» появились в Тюмени благодаря работе Натальи Шевчик. Всё это огромные достижения. И они были оценены в федеральном центре. Так, в свое время, Наталье Шевчик делали интересное предложение, но уйти на повышение в Москву она не захотела.

Советник губернатора – конечно, очень хорошо. Но тоже хочется повторить общий вопрос: а кто будет следующим первым заместителем?

ИЗ КУЛУАРОВ

К сожалению, пока приходится довольствоваться слухами. Называют несколько претендентов на этот пост и даже говорят о реформе: после ухода Натальи Александровны ее полномочия якобы поделят между несколькими людьми. Но, скорее всего, все решения будут приняты в следующем году. Понятно, что план дальнейших действий уже разработан, просто до общественности его доведут позже. Будем следить за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Ежегодно Наталья Александровна возглавляла работу по проведению в Тюменской области мероприятий в рамках объявленных президентом России приоритетов: Год семьи, Год молодежи, Год учителя, Год культуры, Год русского языка и литературы, Год российского кино, Год добровольца, Год театра, а также масштабных мероприятий международного и всероссийского уровня (15-е молодежные Дельфийские игры России, XIX всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», XIII федеральный татарский праздник «Сабантуй» и др.), неизменно получавших множество положительных отзывов.

КСТАТИ

На протяжении многих лет Наталья Александровна Шевчик непосредственно организовывала празднование Дня Победы.