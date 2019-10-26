Опыт тюменского форума «Подростки, родители, рок-н-ролл» может быть тиражирован в субъектах страны

Опыт тюменского форума для родителей «Подростки, родители, рок-н-ролл» может быть воспроизведен в других регионах России. Об этом журналистам заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина. По ее словам, это может случиться благодаря федеральному проекту «Поддержка семей, воспитывающих детей», который с 2019 года реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

- Важно, чтобы такие площадки (тюменский форум – прим. ред) появились в других субъектах Российской Федерации. Мы рассчитываем на то, что это будет происходить благодаря федеральному проекту «Поддержка семей, воспитывающих детей». Для меня, как для куратора этого проекта, это важно – посмотреть, как организован форум, какие темы здесь обсуждают и как родители вовлечены в эту работу, - отметила Татьяна Синюгина.

Заместитель Министерства просвещения РФ Татьяна Синюгина ответила на вопросы журналистовФото: Дмитрий Терентьев

У самой Татьяны Синюгиной от площадок регионального форума осталось очень яркое впечатление.

- Форум производит благоприятное и высокопрофессиональное впечатление, - отметила она. - Мы побывали на всех площадках и, если бы я участвовала в качестве родителя, то было бы сложно выбрать что-то одно, все настолько интересно. Эксперты и практики обсуждают то, о чем ты думаешь, и с чем ты сталкиваешься в вопросах воспитания детей, - отметила она.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подчеркнула, что форум будет иметь обязательное продолжение.

- Мы обязательно получим обратную связи от родителей и экспертов, - отметила она, - узнаем, что их волнует, и потом эти темы мы сможем обсудить с подростками на форуме #ЯЗДЕСЬ.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик считает, чем больше родителей вовлечены в диалог с профессионалами, тем гармоничнее жизнь в семьяхФото: Дмитрий Терентьев

Наталья Шевчик подчеркнула, что форум – площадка профессионального диалога. Более того, для родителей – это возможность получения профессиональной консультаций.

- На лекциях поднимаются самые разные темы – от вопросов безопасности до вопросов детского здоровья. Интересны площадки, посвященные вопросам психологии, где обсуждаются ситуации, которые в большинстве случаев типичны. Такая просветительская работа важна и чем больше людей мы вовлечем в нее, тем гармоничнее будет жизнь в семьях, - отметила она, подчеркнув вовлеченность родителей в процессы обсуждения.

Напомним, региональный форум для родителей «Подростки, родители, рок-н-ролл», который второй год проходит в Тюмени, не смотря на субботний день, собрал сотни родителей. Каждый желающий мог побывать на нескольких площадках, и самостоятельно определиться с темой, которая его волнует. Такой формат позволяет получить ответы на самые актуальные вопросы.

Региональный форум для родителей второй год проходит в Тюмени и, не смотря на субботний день, собрал сотни родителейФото: Дмитрий Терентьев

Отметим, сегодня в течение дня на площадках форума выступили такие федеральные эксперты как академик Российской академии наук Лариса Намазова-Баранова, перинатальный психолог Наталья Лучкина, психотерапевт-сексолог Мария Блох, детский уролог, андролог Павел Горохов и многие другие.