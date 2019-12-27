Наталья Шевчик ушла в отставку

27 Дек. 19:01 2019-12-28T10:16:10+03:00

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Пост первого заместителя губернатора Тюменской области покинула Наталья Шевчик. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Александр Моор сегодня, 27 декабря.

– О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах, – подчеркнул глава региона.

Наталья Шевчик станет советником главы региона по стратегическим вопросам. Этот пост она займет 31 декабря. Известно, что в должности советника губернатора она будет курировать развитие «Медицинского города», Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в частности сотрудничество со «Сколково», а также такие важные проекты, как «Ключ к жизни», «Университетская клиника», «Празднование Дня Победы».

Отметим, что Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

ИСТОЧНИК KP.RU