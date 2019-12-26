По новым дорогам в современные садики и школы: в Тюмени подвели строительные итоги

В Тюменской области массово ремонтируют дороги и мосты, строят детские сады и школы, переселяют людей из аварийного жилья. В 2019-м в этом направлении сделано уже очень многое, но еще более грандиозные планы у строителей на 2020 год.

ДОРОГИ

В 2019 году в рамках реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог. Как сообщили в Главном управлении строительства, в нормативном состоянии теперь находятся 80,9% муниципальных и региональных дорог Тюмени и Тюменского района, а в целом по области таких трасс 61,92%.

За прошедший год удалось отремонтировать девять региональных мостов в Тюмени и Аромашевском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Омутинском районах. В 77 населенных пунктах области обновлено уличное освещение, причем в 14 построены новые линии освещения. Восстановлены 44 посадочных площадки и автопавильона на автобусных остановках, а на дорогах оборудовано 330 мест для размещения дорожных знаков «Фотовидеофиксация».

Позаботились в регионе и о дачниках: для них в нормативное состояние привели 11 километров подъездов.

Среди самых масштабных проектов, реализованных в 2019 году, в Главном управлении строительства называют Тюменскую кольцевую автомобильную дорогу, общая протяженность которой 55 километров. Теперь она включает 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

– В августе открыто движение на двух транспортных развязках города Тюмени – на пересечении ТКАД с автомобильной дорогой Тюмень – Боровский – Богандинский и на пересечении ТКАД с улицей Монтажников, – добавили в управлении.

Дорожная инфраструктураФото: Лидия Шумкова

В 2020 году предстоит сделать не меньше. По региональной программе «Развитие транспортной инфраструктуры» отремонтируют более 535 километров дорог, а в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – еще 172 километра. Кроме того, продолжится реконструкция улицы Мельникайте на пересечении с улицей Дамбовской и завершится обустройство и озеленение развязки на улице Монтажников и ТКАД. Закончатся работы по надземному переходу в районе деревни Комарово и строительству нового участка подъездной дороги к строящемуся аэропорту в Тобольске, а также работы по транспортной безопасности и строительству съезда к ГК «Мотор-15» на 4-м пусковом комплексе ТКАД.

Начнется строительство нового пешеходного перехода на улице Омутинскаой в поселке Березняки, объектов освещения в 10 населенных пунктах, реконструкция пяти километров автомобильной дороги Тобольск – Байгара – Первые Салы в Вагайском районе, а также строительство транспортной развязки на Московском тракте в районе бывшего «Субару-центра», съезды с Червишевского тракта на улицу Уездную в районе улицы Посадской.

Нормативное состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить до 62,12%.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

До конца 2019 года в Тюменской области построены и будут введены в эксплуатацию три школы и шесть детских садов. Для жителей Тюмени построена школа на 1200 учебных мест на улице Бориса Житкова и четыре детских сада в микрорайонах Ямальский-2 (360 мест), Тура (350 мест), Европейский (325 мест,) и Ожогино (260 мест). Новые школы также появились в Заводоуковске (900 учебных мест) и Тобольске (1200 учебных мест), а детские сады – в Тобольске (550 мест) и Исетском (150 мест).

В 2019 году в регионе начали строить еще семь школ и два детских сада в Тюмени, Тобольском и Уватском районах. Так, в Тюмени школы появятся в Казарово, в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева, в Европейском микрорайоне, в ЖК «Звездный городок», а детские сады – в ЖК «Суходолье» и микрорайоне Ямальский-1.

Социальная инфраструктураФото: Лидия Шумкова

На 2020 год запланировано начать строительство 10 школ – четырех в капитальном исполнении и шести в модульном, причем некоторые из них будут с дошкольным отделением. В следующем году также стартует строительство 19 детских садов, причем почти все они будут расположены в Тюмени. Новые места для дошколят появятся на Войновке, в жилых комплексах «Плеханово», «Первый Плехановский», «Юбилейный», «Ново-Патрушево», «Три Богатыря», «Кристалл», «Видный», в микрорайонах Березняковский, Антипино, Ямальский-2, Восточный, Мелиораторов, в районе улиц Московский Тракт – Магнитогорская – Невская и КСК.

Всего до 2024 года в рамках реализации национальных проектов в Тюменской области запланировано строительство 58 школ и 32 детских садов.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

В 2019 году в Тюменской области расселено почти 39 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. А это 120 домов, 900 жилых помещений и 2260 человек из 18 муниципалитетов региона. При этом по национальному проекту «Жилье и городская среда» области необходимо было сократить аварийный фонд на 2790 квадратов. По факту власти региона расселили 29 тысяч квадратов, или 45 домов, 650 жилых помещений и 1650 человек. Целевой показатель федерального проекта был перевыполнен в 2019 году в десять раз.

Такими темпами в Тюменской области до 2025 года расселят все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2025 годы уже утверждена. Всего по программе подлежит расселению 148,08 тысячи квадратных метров аварийного жилья, то есть 378 многоквартирных домов, 3740 жилых помещений, 9608 граждан.

По планам 2020 года региону предстоит расселить не менее 19 930 квадратов (1090 человек). Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда запланированы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, в Вагайском, Тобольском, Тюменском, Уватском районах.