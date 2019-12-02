2019-12-01T20:44:48+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 25 ноября по 1 декабря 2019

Рассказываем о главных новостях минувшей недели
Алексей КОСЕНЧУК
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Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 25 ноября по 1 декабря 2019Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 25 ноября по 1 декабря 2019Фото: pixabay.com
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Каждое утро понедельника «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывает о главных событиях минувшей недели. Если вы что-то не успели прочитать на неделе с 25 ноября по 1 декабря 2019, то у вас есть возможность сделать это сейчас. Итак, наши итоги за последнюю неделю осени (и первый день зимы).

1. Эта новость, конечно, не самая значимая на прошлой неделе, зато самая читаемая. Целую неделю вы следили (и продолжаете следить) за судьбой тюменки Анны Сарибекян, которая в августе 2018 года купила в ипотеку однокомнатную квартиру. Спустя неделю объявился другой претендент на квадратные метры - дольщица Светлана Солдатова. Суды шли больше года, и итоговое решение оказалось не в пользу Анны. Теперь тюменку выселяют из квартиры, но при ней остается ипотека.

История тюменки, лишившейся квартиры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История тюменки, лишившейся квартирыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2. Вторая новость затрагивает всех, без исключения тюменцев. Наш город вновь вошёл в тройку лидеров по качеству жизни среди российских городов. Лучший город Земли лишь немного уступил Грозному (второе место), и Казани, которая в 2019 году стала первой. Вот здесь мы рассказывали, что за исследование, кто его проводил и как мы оказались в тройке лучших городов России.

Тюмень - в тройке лучших городов Фото: Татьяна Коркина

Тюмень - в тройке лучших городовФото: Татьяна Коркина

3. Новости о здоровье. В Тюменской области снизились темпы прироста ВИЧ – показатель уменьшился на 9,3%, о чём рассказал главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов. Это всё прекрасно, но ещё интереснее то, почему тюменцы не торопятся сдавать тест на ВИЧ. В ход идут масса отговорок, включая «Я не гей», «Я не проститутка» и «Я не наркоман». А вот и одна тюменка нам рассказала о том, почему важно знать про ВИЧ, как принять положительный статус и не поставить на себе крест. Почитайте и примите к сведению советы девушки.

ВИЧ - не приговор.

ВИЧ - не приговор.

4. Ну и на «десерт» первая главная зимняя новость. В отреставрированном здании конца XIX века – конторе пароходства и складе тюменского купца А.В. Колмаковаоткрылся новый мультицентр «Контора пароходства». Здесь будут проводить мастер-классы, лекции, выставки, фестивали и круглые столы.

Контора пароходства. Фото: группа мультицентра во VK

Контора пароходства. Фото: группа мультицентра во VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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