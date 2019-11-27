«Я не гей, проститутка или наркоман»: почему тюменцы не торопятся сдавать тест на ВИЧ

В Тюменской области снизились темпы прироста ВИЧ. Показатель уменьшился на 9,3%. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов на пресс-конференции в тюменском домжуре.

По его словам, за этот год в регионе зарегистрировано 1324 новых случая ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 ноября в регионе кумулятивно зарегистрировано 24693 случая ВИЧ-инфекции.

- Снижения во многом удалось достичь за счет повышения выявляемоости заболевания, большего охвата населения тестированием. За 10 месяцев 2019 года в области обследовано на ВИЧ-инфекцию 386 399 человек. Это на 10,2% больше, чем в прошлом году за то же время. Когда человек узнает о своем статусе, он понимает свою ответственность, - пояснил Владимир Романов.

ВИЧ подхватывают старшие

Основным путем передачи заболевания все чаще становится половой. На его долю приходится 70,4% случаев. В 2018 году эта цифра составляла еще 60%. И хотя случаи выявления ВИЧ-инфекции вышли за рамки привычных групп риска, косвенно люди, принимающие психотропные вещества все равно наиболее подвержены заражению.

- Как вы знаете, к группам риска традиционно относят людей, употребляющих наркотики, тех, кто занимается коммерческим сексом и мужчин, которые практикуют секс с мужчинами. Однако, даже в случаях, когда человек употребляет психотропные вещества через общую иглу, у него сохраняется риск быть ВИЧ-инфицированным. Поскольку под воздействием их, меняется модель поведения, что часто приводит к беспорядочным половым связям, - добавил Владимир Романов.

Он подчеркнул, что среди взрослого населения наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 30 до 39 лет. При этом значительно выросло количество случаев выявления у людей старше 50 лет. И это тоже говорит о определенной сложившейся стигматизации.

- Как ни странно, считается, что молодое поколение более склонно к частым сексуальным связям. Однако молодежь более информирована о рисках. Люди, возрасте 20-25 лет активно используют средства контрацепции, чаще проходят тестирование, проще воспринимают ВИЧ-инфицированных людей. Все потому что они более информированы о современных методах лечения, - сказал Владимир Романов.

«Я вам что – наркоман?»

По словам директора реабилитационного центра «Поколения», оказывающего помощь людям с зависимостями, Натальи Устюжаниной, у людей из групп риска выше уровень информированности, они также проще воспринимают диагноз. Чего не скажешь в целом про население.

- Когда в рамках акции мы предлагаем людям просто пройти тест на ВИЧ, то часто встречаем резко негативную реакцию. «Как вы посмели мне это предложить? Вы что? Я не гей. Я не принимаю наркотики, не занимаюсь проституцией». У людей сложилось четко предоставление о том, кто может быть ВИЧ-инфицирован, но эта стигма давно устарела, - говорит Наталья Устюжанина.

Она добавила, что в рамках президентского гранта центр «Поколение» проводит тестирование на ВИЧ в отдаленных районах Тюменской области. На сегодняшний день выездные акции прошли уже в 40 муниципалитетах. Жители районов достаточно позитивно воспринимают такие мероприятия и идут на диалог со специалистами охотнее, чем с врачами.

- Первые, кто проходят на такие акции, конечно, испытывают стеснение. Но помимо самого теста, мы предлагаем также взять контрацептивы, а дальше работает сарафанное радио. В отдельных районах не всегда можно купить презервативы. К тому же, они достаточно дорогие. Приходят, сдают тест, берут себе, сколько нужно. Спрашивают, можно ли взять еще контрацептивы сыну или дочери, - рассказала Наталья Устюжанина.

Отрицание - путь в некуда

Помимо проблемы стигматизации ВИЧ среди населения Тюменской области, среди тех, у кого подтвердился диагноз, встречаются люди, не признающие само заболевание. Узнав результаты первоначального скрининга, люди резко уходят в отрицание, начинают много информации искать в интернете и натыкаются там на различные домыслы о том, что ВИЧ/СПИДа не существует.

- Как правило, такие люди, видя, что им становится плохо, или их дети находятся на грани, прибегают в Центр и начинают требовать лечение. Но, как правило, находятся они на той стадии, когда антиретровирусная терапия уже не способна помочь, - отметила представитель ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Елена Лосева.

Вместе с тем, препараты по лечению ВИЧ активно модернизируются, отмечают специалисты учреждения. Активный прием терапии способен сделать вирусную нагрузку не определяемой, а пациент - продолжать жить полноценной жизнью.

- Препараты совершенствуются. Лечение пациентов первой линии обходится бюджету в год – 18 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 30 тысяч. Для граждан Российской Федерации оно совершенно бесплатное. Человеку даже не нужен полис, достаточно прийти с паспортом и СНИЛС, мы вносим его в свой реестр, и он начинает получить лечение, - подытожил Владимир Романов.

ЧТО ЕЩЕ?

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. В преддверии даты в Тюмени прошла пресс-конференция, посвященная результатам работы службы по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД в Тюменской области. В ее работе приняли участие специалисты регионального «Центра профилактики и борьбы со СПИД», представители областного департамента здравоохранения, сотрудники некоммерческих организаций, реализующих проекты в области ВИЧ.

Участники мероприятия призвали тюменцев не оставаться в стороне, поддержать Всемирный День борьбы со СПИДом, посетив большое профилактическое мероприятие, которое пройдет 1 декабря в ТРЦ «Сити-Молл» с 11 до 16 часов.

В рамках акции каждый желающий сможет не только пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача, а также поучаствовать в различных флешмобах.