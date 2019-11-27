Тюмень – в тройке «чемпионов» по качеству жизни в России

Тюмень вновь вошла в тройку лидеров по качеству жизни среди российских городов. Лучший город Земли лишь немного уступил Грозному (второе место), и Казани, которая в 2019 году стала первой. Итоги очередной волны исследований качества жизни в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек подвёл Финансовый университет при Правительстве РФ.

Анализ проводили на основе мнения жителей по шести пунктам.

1. Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции,

2. Развитие образования и культурной инфраструктуры,

3. Состояние жилого фонда и благоустройство города,

4. Работа местных властей,

5. Качество медицинского обслуживания,

6. Общая оценка положения дел в городе.

Собранные данные помогли построить частичные рейтинги по каждому направлению и Итоговый рейтинг городов по качеству жизни. Как отметила в разговоре с «Комсомольской правдой – Тюмень» председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева, столь высокая оценка – вполне заслуженная.

- Данные собирали не только по итогам результатов работы, которую проводит правительство и общественные организации, но и среди населения. Население по достоинству оценило качество жизни, поэтому мы остались в тройке. Оба бюджета – на 2020 год и прогнозный на 2021-2022 годы – социально направленные, во главу которых поставлен человек. И приоритет – создание благоприятных условий для всех жителей Тюменской области в области образования, здравоохранения, благоприятной среды, изменения экологической обстановки. Если утверждённый бюджет будет реализован, то мы останемся в этой тройке лидеров и в следующем году, - подчеркнула Инна Лосева.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук назвал три основные причины, по которым наш регион остался в тройке лидеров. Первое – инвестиционная привлекательность региона и взаимодействие с предприятиями ТЭК, второе – тесное сотрудничество с Югрой и Ямалом, третье – серьёзное проведение социальной политики (здравоохранение, спорт, культура, образование).

– В своё время губернаторы Сергей Собянин и Владимир Якушев приложили немало усилий для того, чтобы сделать Тюменскую область инвестиционной привлекательной. И сейчас их политику успешно продолжает губернатор Александр Моор, - отмечает Николай Токарчук. – Также помогла остаться в тройке реализация национальных проектов, тем более что Тюменская область стала примером для подражания, особенно в сфере образования. Есть чем гордиться, но расслабляться ни в коем случае нельзя – другие регионы развиваются и составляют нам серьёзную конкуренцию.

Десятка лучших городов России по качеству жизни:

1. Казань

2. Грозный

3. Тюмень

4. Краснодар

5. Москва

6. Санкт-Петербург

7. Иркутск

8. Севастополь

9. Уфа

10. Кемерово.

В исследовании также отмечается, что Иркутск и Вологда добились значительного прогресса в повышении качества жизни.

Напомним, в 2016 году Тюмень занимала первую строчку среди городов с высоким качеством жизни. Пальму первенства наш город получил и в 2018 году, обогнав Грозный и Москву.