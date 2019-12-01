В отреставрированном здании конца XIX века открылся новый тюменский мультцентр «Контора пароходства»

Мультицентр «Контора пароходства» открылось в первый день зимы в отреставрированном здании конца XIX века – конторе пароходства и складе тюменского купца А.В. Колмакова. Он будет работать по трём направлениям: развитие креативного мышления, креативных создателей и изменение городской среды. Мультицентр состоит из выставочного пространства, большого и малого залов, холла и кафе.

Как отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, проект задумывался много лет назад. И сегодняшнее открытие означает, что проект действительно удался.

- В Тюменской области долгое время развивается инфраструктура работы с сообществами. Разрушающееся здание превратилось в культурную жемчужину нашего региона - молодежный театральный центр «Космос». При поддержке регионального правительства действует «Медиаполис». Мы надеемся, что «Контора пароходства» станет флагманом этого движения. Мы постарались сделать так, чтобы мультцентр был адаптирован под любые цели и задач, - отметил Павел Белявский.

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, открытие мультицентра – радостное событие для всех тюменцев. Это пространство связывает прошлое, настоящее и будущее, однако идея создания могла кончиться по-другому.

- Как тюменец, я переживал, что здесь могло бы появиться какое-нибудь административное здание. С нужными функциями, с людьми, которые обязательно работали бы, - но это все равно было бы неживое административное здание. Я счастлив, что родившаяся несколько лет назад идея сейчас воплощается именно так, как ее задумывали, - подчеркнул Руслан Кухарук и отметил, что пространство объединит людей, которые умеют креативить, воплощать, придумывать и создавать будущее.

В «Конторе пароходства» будут проводить мастер-классы, лекции, выставки, фестивали и круглые столы. Например, сегодня, в день открытия, работает выставка «Свобода внутри», на которой 12 художников расскажут о своих работах. Также тюменцев ждёт показ иммерсивного перфоманса об истории здания мультицентра.

КСТАТИ

Мероприятия в «Конторе пароходства» будут проходить и со 2 по 8 декабря. В частности, пройдут показы тюменских короткометражек, лекция о влиянии уличного искусства на городскую среду, иммерсивный перфоманс, мастер-класс о ведении и продвижении коммерческих страничек в соцсетях и многое другое.