«Я уеду жить в Лондон». Алена Шишкова ответила российским хейтерам под хоум-видео

На днях модель из Тюмени Алёна Шишкова опубликовала небольшое хоум-видео, на котором она прыгает на кровати вместе со своей дочкой Алисой и напевает песню «Я уеду жить в Лондон». И всё бы хорошо, однако пользователи обратили внимание не столько на семейную идиллию, сколько на худенькие ножки экс-подруги Тимати. Устав от хейтерских нападок по поводу своей внешности, тюменка Алёна Шишкова наконец-то дала отпор диванным критикам и, наконец, высказалась.

- Антидепрессанты – лучший повод поправиться! – написала подписчица Алёны на страничке в Инстаграме и получила неожиданный ответ.

- Бегу в аптеку! – парирует Шишкова.

Досталось и другой подписчице, которая спросила у модели, что с её ногами, на что Алёна ответила:

- Слава Богу, функционируют, всё окей! – написала уроженка Тюмени.

missalena.92 Мы уедем жить в Лондон

Впрочем, надоело обсуждение ног Алёны и самим подписчикам. В комментариях к посту подписчица резко сказанула: «Задолбали обсуждать её ноги. Не нравится – отпишитесь!». Правда, пользователи замечают, что всего лишь волнуются за свою любимицу.

- Причём тут обсуждать и отпишитесь? – возмущаются комментаторы. – Люди просто переживают за неё, вид нездоровый уже. Анорексия – болезнь тела и души, тут особый подход нужен. Алёна в штыки все замечания воспринимает. Я лет в 20 тоже так делала, потом вовремя одумалась. Ни в одном магазине себе джинсы и брюки купить не могла, висело все как на вешалке. Потом душевный покой приобрела и всё встало на свои места.

- Я не психолог и не психиатр, но мне кажется, что у Алёны большие психологические проблемы. Постоянная смена образов, новые зубы, губы и, по-моему, нос. Излишняя худоба. Даже взгляд какой-то другой. Я бы на месте родственников забила тревогу, - отмечают пользователи.

Пока подписчики бурно обсуждают плюсы и минусы худобы девушки, Алёна отправилась в Азербайджан, на фестиваль «Жара». Там она не только блистала на ковровой дорожке, но и успела сфотографироваться с такими звёздами, как Эмин, Макс Барских и Алессандро Сафина.

Алёна с ЭминомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна с Максом БарскихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна с Алессандро СафинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о «кровавом» фото, которое опубликовала Алёна Шишкова. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже тюменка повторила трюк Джейсона Стэтхема и открыла бутылку ногой, будучи в коротком платьице. На съёмках нового сезона шоу «Форт Боярд» девушка познакомилась с певцом Олегом Майами, из-за чего даже поползли слухи об их скорой свадьбе. После съёмок в шоу Алёна отправилась в Сочи, где напугала Симону, маму Тимати, своим приездом.

Накануне мы сообщали о том, что подписчики сравнили её с беременной подругой Тимати Анастасией Решетовой. Для новой фотосессии уроженка Тюмени примерила несколько новых образов в разноцветных париках и стала точь-в-точь, как Настя. Между тем, это не первое перевоплощение тюменки – чуть раньше Алёну сравнили со Светланой Лободой.