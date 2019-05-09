Как проходило в Тюмени праздничное шествие, посвящённое 74-й годовщине Великой Победы

Торжественное шествие прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей Тюменской области «Салют, Победа!» завершилось. На празднование 74-й годовщины Великой Победы вышли тысячи человек: с цветами, шариками, флагами и портретами родственников-фронтовиков. На груди практически у каждого – главный символ праздника, георгиевская ленточка.

Главные виновники торжества – наши дорогие ветераны – расположились на специально установленных трибунах. Ещё до начала парада они искренние благодарности от тюменцев и цветы, делали памятные фотографии вместе со своими внуками и правнуками. Некоторые из героев нашего времени проехали по Центральной площади на подлинных автомобилях военных лет (легковом автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-67, 1943 года выпуска, армейском автомобиле повышенной проходимости Willys MB (Виллис) и легендарном Dodge WC-51). Замкнула колонну так называемая «полуторка» - легендарный автомобиль ГАЗ-АА, который эвакуировал людей по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда.

Ветераны войныФото: Алексей КОСЕНЧУК

Прохождение ветеранов в колоннеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ветераны на Центральной площадиФото: Алексей КОСЕНЧУК

В исполнении роты почетного караула Тюменского военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова ветераны и зрители смогли увидеть плац-парад. Это показательные выступления в торжественных военных мероприятиях с выполнением строевых приёмов с карабинами. Еще с петровских времен показательные выступления – пример мастерства солдат и офицеров. Зрелищное шоу прошло в Тюмени уже во второй раз: горожане смогли увидеть уставные строевые приёмы с оружием и специальные элементы, которые демонстрируют сноровку русского солдата.

Одним из самых ярких моментов шествия стало прохождение по Центральной площади военной техники. Зрители смогли увидеть Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», армейский мотовездеход АМ-1, предназначенный для ведения дозорных и разведывательных действий, Многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости «Тигр», Бронетранспортеры БТР-82, автомобили «Рысь» и «Тайфун-К», а также тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, который предназначен для устройства мостовых переходов через узкие препятствия на путях движения войск.

Военная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Военная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Военная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Со сцены на Центральной площади к собравшимся обратился и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поздравил ветеранов войны, тружеников тыла и всех земляков с 74-й годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией и отметил, что сегодня города по всей стране заполнены людьми.

- Это продолжение наших славных традиций. Наш народ заплатил огромную цену, чтобы дать шанс человечеству на новую жизнь. Сегодня помнить историю – значит сохранять мир во всем мире. Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, спасибо Вам за всё, что Вы для нас сделали. Мы преклоняемся перед Вашим мужеством! – подчеркнул глава региона.

В торжественном шествии приняли участие также курсанты Тюменского президентского кадетского училища, ТВВИКУ, сотрудники ДПС, полиции, прокуратуры, спортсмены, школьники, студенты тюменских высших учебных заведений, представители отрасли культуры, образования и многие другие.

Торжественное шествиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

С Днём Победы!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С Днём Победы!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Торжественное шествиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Торжественное шествиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

С Днём Победы!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертныйФото: Алексей КОСЕНЧУК

Самая многочисленная колонна, принявшая участие в торжественном шествии – колонна «Бессмертного полка» и «Бессмертного батальона». Много лет назад именно в Тюмени зародилось новое движение «Бессмертный полк».

Бессмертный полкФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тогда люди впервые пришли на демонстрацию с портретами воевавших родственников, и с каждым годом в акции принимают участие всё больше и больше людей во всём мире.

Бессмертный полкФото: Алексей КОСЕНЧУК

Никто не забыт. Бессмертный полк.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В общей сложности праздник Победы в этом году встретили 147 тысяч жителей Тюменской области.

Напомним, с 6 часов утра до окончания парада будет перекрыта улица Республики от Мельникайте до Луначарского, 1, улицы Ленина, Володарского, Хохрякова – от Профсоюзной до ТИУ и пепердикулярные улицы: от Профсоюзной до ТИУ, от Ямской и Луначарского (ТИУ) до улицы Полевой. Общественный транспорт не сможет проехать по этим дорогам с 8.30 и до окончания парада. После парада будет открыто движение по ул. Республики – от Мельникайте до Профсоюзной. Остальные участки будут закрыты окончания спортивной эстафеты примерно до 16 часов.

«Комсомольская правда – Тюмень» поздравляет своих читателей с Днём Победы и желает мирного неба над головой! Праздничные мероприятия продолжаются. О том, куда сходить 9 мая 2019 в Тюмени, можно прочитать тут.