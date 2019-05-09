2019-05-09T11:47:53+03:00
День Победы

Участниками торжественных шествий 9 мая в Тюменской области стали 145 тысяч человек

С каждым годом всё больше тюменцев присоединяются к патриотическим мероприятиям
Алена Кульмухаметова
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Участниками торжественных шествий 9 мая в Тюменской области стали 145 тысяч человекУчастниками торжественных шествий 9 мая в Тюменской области стали 145 тысяч человекФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Почтили память погибших, отдали дань живым и с гордостью и радостью встретили праздник Победы в этом году 145 тысяч жителей Тюменской области.

Только в шествиях, посвящённых 74-й годовщине в Великой Отечественной войне, приняли участие 87 тысяч жителей региона. Они встали в ряды «Бессмертного полка».

Мероприятия в честь празднования Дня Победы еще продолжаются по всей области

Мероприятия в честь празднования Дня Победы еще продолжаются по всей области

Так, с утра еще до начала всех мероприятий главную площадь Тюмени заполонили тысячи людей. Все они были нарядными с цветами, воздушными шарами, георгиевскими лентами на груди. Многие пришли в костюмах военного времени и почти у каждого в руках был портрет героя войны.

Добавим, что мероприятия в честь празднования Дня Победы еще продолжаются по всей области. Впереди спортивные эстафеты, концерты, флешмобы, акции. Завершится всё праздничным салютом.

Добавим, что сегодня, 9 мая, усилена работа полиции, запрещена торговля алкоголем и перекрыты главные улицы городов до окончания мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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