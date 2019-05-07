День Победы-2019: куда сходить 9 мая в Тюмени

74-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне тюменцы 9 мая отметят с большим размахом. По традиции, в течение всего дня на городских площадках пройдёт множество мероприятий, включая концерты с песнями военных лет, состязаниями, дегустацией блюд полевой кухни и, конечно, праздничным Парадом Победы. Для того, чтобы вы ничего не упустили, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор праздничных мероприятий.

09.30 – Митинг памяти «Память огненных лет» и праздничная программа «Город доблести и чести» пройдёт на Площади ДК «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10).

10.00 – Главное праздничное шествие – Парад Победы. Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей области по традиции пройдёт на Центральной площади (ул. Республики). Колонны будут формироваться уже с 9 часов утра на пересечении ул. Республики и ул. Кирова (если заблудитесь – волонтёры помогут сориентироваться на месте). Кроме сотрудников силовых ведомств, военных, общественников и представителей власти здесь же сформируется колонна участников акций «Бессмертный полк» и «Бессмертный батальон». Тюменцы пронесут портреты своих предков-ветеранов – отцов, дедов и прадедов, а также тех, кто погиб в горячих точках. Праздничное памятное шествие пройдёт до ул. Мельникайте. Имейте в виду, что все дороги будут перекрыты с самого утра.

Парад ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК

11.00 – Праздничная площадка «От дома до Победы» у здания Тюменского Технопарка. По замыслу организаторов, локация погрузит тюменцев и гостей города в атмосферу «мирного» мая 1941 года. Здесь же будет организованы интерактивная площадка «Дворовые игры», спортивная площадка «Готов к труду и обороне!», мастер-класс «Спасибо деду за Победу!» и различные художественные площадки, где можно будет нарисовать тематические рисунки в стиле граффити. Для любителей поиграть тоже будут приготовлены сюрпризы – это шашки, шахматы и домино, аттракционы «Морской бой», «Сапер», «Артобстрел» - «Заряжай! Огонь!» и «Автомат – верный друг солдата», а также полоса препятствий «Тропа разведчика». Для любителей музыки пройдёт концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов и творческих коллективов города.

11.30 – Праздничная площадка «Мы – правнуки Победы!» во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46). Гостей ждёт трансляция парадов Тюмени и Москвы, блюда полевой кухни, медиа-акция «Поздравь страну с Победой», выставка-акция «Нам доверена память», военная подготовка и сдача норм ГТО, конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» и праздничный концерт.

День Победы в "Пионере"

12.00 – Праздничная программа «Мы наследники Великой Победы» на Площади 400-летия Тюмени. Для жителей и гостей города выступят Тюменский духовой оркестр, оркестр ТВВИКУ и курсанты ТВВИКУ (с показательными выступлениями). Здесь же можно будет посмотреть выставку военной техники, написать «Письмо солдату», попробовать блюда полевой кухне и увидеть настоящую солдатскую завалинку. Самой зрелищной станет площадка «Минное поле».

13.00 – Праздничная программа «Тюмень тыловая» и игра «Школа разведчиков» на Цветном бульваре. Каждый час будет проходить розыгрыш призов, но для этого нужно будет ответить на вопросы о событиях времён Тюмени тыловой. Здесь же можно получить паспорт разведчика, а пройдя интерактивные и развлекательные площадки, получить наклейку-звезду в свой паспорт и обменять его на купон. Кроме того, на площадке можно будет попробовать «солдатскую кашу», посмотреть тематическую выставку «К Победе всеми силами, Тюмень!», принять участие в букроссинге «Читаем книги о войне» (обмен прочитанной книги на непрочитанную) и посмотреть художественный фильм «В бой идут одни старики» (в 15.30). На площадке «Песни Победы» выступят тюменские творческие коллективы и солисты Центра культуры и творчества «Тюмень» с полюбившимися военными композициями. В завершении концерта все участники концерта станцуют массовый «Вальс Победы!». Сделать памятные фото можно в различных фотозонах (например, в «Землянке»).

13.00 – Праздничная программа «Пусть поколения помнят» в сквере «Комсомольский». По замыслу организаторов, за основу программы взята «Карта трудовой доблести города Тюмени». Во время мероприятия ведущие будут рассказывать о фабриках и заводах, которые работали во время войны на благо фронта. Наглядно увидеть, где находились предприятия-герои, можно будет на информационном баннере «Карта трудовой доблести». Здесь же пройдут показательные выступления собак из тюменского кинологического центра и мастер-классы по созданию военного самолёта, будет работать фотозона «В атаку!», спортивная фотозона «Курс молодого бойца» и множество интерактивных зон («Снайпер», «Поле боя», «Стена победы» и «Военное кино»).

День Победы в Сквере "Комсомольский"

13.00 – Праздничная программа «Победе посвящается…» в Сквере Депутатов. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная концертная программа, выставка специализированной пожарно-спасательной техники ГУ МЧС России по Тюменской области, показательные выступления кинологов «Служебное собаководство», показательные выступления казачьего сообщества «Казарла», «Курс молодого мойца» по сборке-разборке автомата, мастер-класс «Подарок ветерану» и демонстрация оказания первой медицинской помощи «Медсанбат».

День Победы в Сквере Депутатов

13.00 – Праздничная концертная программа «Аккорды Победы» в ДК «Строитель». На концерте выступят: народный хор русской песни им. Г.Цыбульского, ансамбли «Сибирская забава» и «Сударушка», театр казачьей песни «Яр Хмель», ансамбль белоруской песни и музыки «Палессе», хор украинской песни «Чиста криниця», вокальный ансамбль ветеранов «Зорецвит», ансамбль бального танца «Гранд Сеньор» и многие другие. Все исполнители исполнят песни военных лет и послевоенные эстрадные композиции. По окончании концерта начнётся танцевальная программа «В ритмах вальса победы».

День Победы в ДК "Строитель"

13.00 – В это же время откроются многочисленные площадки на Тюменской набережной, пройдёт городская «велогонка-критериум» (в районе ул. Ленина-Луначарского-Республики) и легкоатлетическая эстафета (в районе ул. Ленина-Орджоникидзе-Республики). В ДК «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5в) пройдёт вечер-встреча «Сияет солнце в День Победы».

17.00 – Праздничная программа «Всем даруется Победа» пройдёт на спортивном корте по ул. Вербная.

18.55 – «Минута молчания». На перекрёстке ул. Республики и ул. Мельникайте (возле Тюменского технопарка) будет полностью остановлено движение в связи с проведением акции «Минута молчания». В течение траурной минуты тюменцы почтут память павших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

22.00 – Праздничный «Салют Победы». В 2019 году ради удобства горожан начало запуска фейерверков в честь Дня Победы перенесли с 23 часов на 22 часа. Как и несколько лет подряд, главным местом его проведения станет набережная реки Тура (территория фанерного комбината). По словам заместителя директора департамента культуры города Тюмени Романа Мусихина, благодаря переносу горожанам будет проще добраться домой после завершения шоу. Праздничный салют продлится 9 минут, шоу пройдёт без музыкального сопровождения.