Когда и где смотреть праздничный салют в Тюмени на 9 мая

По традиции в Тюмени 9 Мая пройдет большой праздничный фейерверк «Салют Победы». В этом году, как и несколько лет подряд, его местом проведения станет набережная реки Туры, территория фанерного завода. Горожане смогут увидеть всю красоту шоу с любой точки набережной города и прилегающих территорий.

- Одно важное изменение этого года. Начало салюта перенесено на 22:00, что на час раньше обычного времени. Мы сдвинули старт ради удобства горожан. В 10 вечера уже темно, фейерверк будет отлично видно, а благодаря переносу времени тюменцам проще будет добраться домой после завершения шоу, - пояснил Роман Мусихин, заместитель директора департамента культуры города Тюмени.

Всеми вопросами организации «Салюта Победы» занимается центр культуры и творчества «Тюмень». Здесь нам рассказали, что пускать праздничный фейерверк будет тюменский подрядчик, зрители смогут любоваться красочными мощными залпами в течение 9 минут. Шоу пройдет без музыкального сопровождения.