Александр Моор поздравил тюменцев в Днём Победы

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-09T08:47:04+03:00

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Губернатор Тюменской области с главной площади столицы региона поздравил тюменцев с Днём великой Победы.

- Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дорогие земляки! Сегодня мы празднуем 74-годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Посмотрите на улицы наших городов, посёлков и деревень. По всей стране они заполнены людьми. Это продолжение наших славных традиций. Через несколько минут в Тюмени по главной площади пройдут торжественным маршем войска военного гарнизона, трудовые коллективы и общественные организации, - сказал губернатор.

Самая массовая акция России - шествие «Бессмертного полка» собирает миллионы патриотов по всей России и за рубежом.

- Много лет назад именно в Тюмени зародилось новое движение «Бессмертный полк». Люди впервые пришли на демонстрацию с портретами воевавших родственников. Сегодня мы вновь пройдем во всех наших городах и посёлках в этих бессмертных рядах. И вместе с нами в этом полку не только вся страна. Но и весь мир. Никогда не будет более великого праздника, чем День Победы, - отметил Александр Моор. - Судьба мира зависела от нас. Огромные потери не сломили нашего солдата. Это был нравственный подвиг, в таких испытаниях сохранить веру в Победу. Тыл жил под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!».

В военные годы, а именно в августе 1944 года была образована Тюменская область. Отметим, что Тюмень производила для фронта бронекатера, мотоциклы, миномёты и снаряды, аккумуляторы и электрооборудование для танков, лекарства, обувь и обмундирование.

- Наш народ заплатил огромную цену, чтобы дать шанс человечеству на новую жизнь. Сегодня помнить историю – значит сохранять мир во всем мире. Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, спасибо Вам за всё, что Вы для нас сделали. Мы преклоняемся перед Вашим мужеством, - поблагодарил тюменцев Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU