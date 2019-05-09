2019-05-09T09:39:09+03:00
День Победы

«Бессмертный полк» идёт по главной улице Тюмени

Тысячи горожан встали в его ряды
Алена Кульмухаметова
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«Бессмертный полк» идёт по главной улице Тюмени«Бессмертный полк» идёт по главной улице ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы с фотографиями героев войны встали в ряды «Бессмертного полка». Шествие началась от Моста Влюблённых в сторону Технопарка по улице Республики.

Истоки самой масштабной патриотической акции «Бессмертный полк» несколько лет назад пошли именно из Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Истоки самой масштабной патриотической акции «Бессмертный полк» несколько лет назад пошли именно из ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожане гордо несут фотографии героев войны Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Горожане гордо несут фотографии героев войныФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тысячи горожан идут семьями и несут фотографии дорогих и ушедших из жизни героев Великой Отечественной войны. Отцы несут детей на плечах, молодые семьи катят украшенные символами Победы детские коляски, пожилые люди идут рука об руку с молодежью и всех их объединяет общее дело – гордость за своих близких и горечь потери. Глава Тюменской области Александр Моор вместе с горожанами занял своё место в общем строю с фотографией деда.

Общий праздник для всех Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Общий праздник для всехФото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети, пожилые и взрослые идут в одном ряду Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети, пожилые и взрослые идут в одном рядуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, истоки самой масштабной патриотической акции «Бессмертный полк» несколько лет назад пошли именно из Тюмени. Впервые горожане взяли фото ушедших бойцов Великой Отечественной войны и пронесли их гордо по улице Тюмени. С тех пор акция охватила все города и посёлки России, а также зарубежье.

Фотграфии героев поднимаются над головами тюменцев

Фотграфии героев поднимаются над головами тюменцев

Отметим, что в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 75 тысяч тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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