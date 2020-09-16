В Ишиме накажут директора школы из-за скандала с ряжеными «террористами» на уроке ОБЖ

В Ишиме накажут директора школы, куда ворвались ряженые «террористы». Фото: группа школы во Вконтакте.

Помните недавнюю историю, когда учеников пятого класса средней школы №2 города Ишима напугали ряженые «террористы», ворвавшиеся в класс якобы в воспитательных целях? История получила продолжение! Так, благодаря «находчивости» педагогов этого образовательного учреждения теперь пострадает не только их руководитель, но и сам мэр города.

В Ишимской межрайонной прокуратуре такого креатива не оценили и провели проверку. Специалисты ведомства установили, что 4 сентября в вышеупомянутой школе провели внеурочное учебно-тренировочное мероприятие, которое посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Так вот, выяснилось, что концепция мероприятия совсем не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательном учреждении. Проще говоря, в силу своего возраста, дети просто испугались. Да что говорить, не каждый взрослый выдержит такое «испытание».

Дети оказались не готовы к такому уроку. Фото: пере Подслушано Ишим.

– В адрес главы Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы вынесено представление. Кроме того, в отношении школы и ее руководителя вынесены постановления о возбуждении административных дел – за незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что рассмотрение актов реагирования будут находиться на их контроле.

Напомним, что на произошедший инцидент ранее жестко отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он буквально в пух и прах разнес инициативу учителей таким образом провести урок.

– Возмущён историей, произошедшей на уроке в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой «инициативы», – сообщал Александр Моор в своём обращении в социальных сетях.

Инцидент дошел и до Первого канала. Телеведущий Иван Ургант заявил, что нельзя, "чтобы детям преподавали люди с заболеванием мозга".

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