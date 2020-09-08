«Дети теперь отказываются идти в школу!»: в Тюменской области пятиклассников на уроке технологии «взяли в заложники» ряженые террористы

Дети не ожидали такого "урока". Фото: паблик "Ишим пере Подслушано"

Вот уж не думали ученики 5 «А» класса ишимской школы №2, что очередной урок ОБЖ превратится в сущий кошмар. Дело в том, что сотрудники местной школы решили устроить детям урок, на котором объяснили, «как следует вести себя при террористических атаках». Правда есть одно «но» - пап и мам ребятишек, да и самих школяров, никто не предупреждал о том, что в класс ворвутся «террористы» в чёрных масках. Как результат – одному мальчику стало плохо, дома ему вызвали скорую. Во всяком случае, так утверждают очевидцы.

- В классе находились дети с больным сердцем. После этого мероприятия родители забрали ребёнка из школы из-за плохого самочувствия и дома ему вызвали скорую. Сначала администрация школы выложила первые фотографии , однако после многочисленных возмущений родителей администрация изменила отчёт в своей группе и отредактировала его. На фотографиях. Вы можете наблюдать о том, как статья изменилась до возмущений и после . Дети отказываются идти в школу после этого, - написала в соцсетях возмущённая мать одного из учеников.

Действительно, первоначально в официальной группе школы №2 появились фотографии с «террористического карнавала» и текст о «разобранных ошибках».

Первоначальный пост в группе ишимской школы. Фото: паблик "Ишим пере Подслушано"

Однако после общественного резонанса, который всколыхнул учеников и их родителей, пост был исправлен.

- В рамках свободной тематической пятницы «Мир без террора» в МАОУ СОШ № 2 в течение дня демонстрировались социальные видеоролики по противодействию терроризму, были проведены инструктажи по правилам поведения при терактах, при захвате заложников. Также была проведена радиопередача про захват заложников в 2004 г. в г. Беслане, - гласит пост в школьной группе.

Исправленный пост в группе школы. Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима

Между тем, в департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что не подтвердили информацию по поводу вызова скорой помощи одному из детей.

- В школу вызовов скорой помощи не было, - подчеркнули в пресс-службе.

Вот как выглядел урок по данным школы. Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима

Урок безопасности в ишимской школе. Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима

А вот как выглядел урок на самом деле. Фото: паблик "Ишим пере Подслушано"

Кстати, по СМИ прокатилась информация о том, что «террористы» «атаковали» школьников на уроке ОБЖ. Однако, как сообщила в соцсетях мама одного из школьников, всё произошло на уроке технологии.

- Дети были предупреждены о таком уроке. Просто не все внимательно на уроках информацию воспринимают, мой ребенок учится в этом классе, - сообщила Нелли Мастерских.

Официальные комментарии от департамента образования Тюменской области ожидаются.