«Нельзя, чтобы детям преподавали люди с заболеваниями мозга»: Ургант едко отреагировал на скандал с «террористами» в ишимской школе

Ургант - о скандале в Ишиме. Фото: скриншот с youtube

Ведущий, шоумен Иван Ургант, который никогда не оставляет без внимания нашумевшие скандалы, прокомментировал ситуацию, произошедшую на антитеррористическом уроке в Ишиме. Как и полагается, Ваня сделал это в своём юмористическом ключе в шоу «Вечерний Ургант», добавив несколько саркастичных шуточек в адрес школы.

Между Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталёвым завязался весьма интересный диалог. Дмитрий спросил у Ивана:

- Не та ли эта школа, в которой в прошлом году была инсценировка инквизиции?

- Да, абсолютно верно. Та самая, которая сгорела во время инсценировки Московского пожара 1812 года. Там ещё хотели инсценировать аварию на Чернобыльской АЭС, но химик с физиком подвели. Так что здесь проблем то особых нет, - ответил на вопрос Ургант. – Однако нельзя, чтобы детям с заболеваниями сердца преподавали люди с заболеванием мозга.

Напомним, скандал в ишимской школе №2 разразился 4 сентября. Сотрудники местной школы решили устроить детям урок, на котором объяснили, «как следует вести себя при террористических атаках». Правда, пап и мам ребятишек, да и самих школяров никто не предупреждал о том, что в класс ворвутся «террористы» в чёрных масках. Тюменские власти резко отреагировали на выходку «террористов»: например, губернатор Александр Моор подчеркнул, что «на детях не ставят экспериментов!». Позже стало известно, что конспект урока написал учитель ОБЖ и технологии, а администрация школа его согласовала.