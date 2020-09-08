Власти резко отреагировали на выходку «террористов» в ишимской школе: «На детях не ставят экспериментов!»

Выходка «террористов» докатилась до губернатора региона. Фото: паблик "Ишим пере Подслушано"

Власти Тюменской области резко отреагировали на необычный урок в школе №2 города Ишима. Ситуация, которая взбудоражила всю Россию, тут же дошла до губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона возмутился историей, которая 4 сентября произошла в одном из учебных заведений региона и отметил, что на детях экспериментов не ставят.

- Возмущён историей, произошедшей на уроке в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой «инициативы», - подчеркнул Александр Моор в своём обращении в социальных сетях.

Губернатор пообещал разобраться в ситуации. Фото: https://www.instagram.com/aleksandr__moor/ Фото: Из личного архива

Известно, что на публикации фотографий и жалобу родителей в интернете уже отреагировали органы управления образования города Ишима. Уже завтра, 9 сентября, в школу нагрянет комиссия, которая проверит все обстоятельства произошедшего.

Официальные комментарии от департамента образования и науки Тюменской области ожидаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сотрудники ишимской школы №2 устроили детям урок, на котором объясняли, «как следует вести себя при террористических атаках». Правда есть одно «но» - пап и мам ребятишек, да и самих школяров, никто не предупреждал о том, что в класс ворвутся «террористы» в чёрных масках.

Кстати, сегодня это не первое ЧП, произошедшее в тюменских школах. Ранее стало известно, что на уроке физкультуры 8 сентября скончался 17-летний выпускник. Предположительно, мальчик умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.