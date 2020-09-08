«Остановился, присел и упал»: в Тюмени на уроке физкультуры умер одиннадцатиклассник

Школа, в которой умер подросток. Фото: www.abitu.net

Очередной урок физкультуры для ученика одиннадцатого класса тюменской гимназии №12 стал последним. Сегодня, 8 сентября, с парнем произошёл несчастный случай: нарезая круги на уроке, он вдруг остановился, присел, чтобы перевести дыхание, и упал.

По данным Оперативного штаба Тюменской области, первую помощь будущему выпускнику оказывали медработник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. Однако во время реанимации спасти парня не удалось.

- У юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте образования города Тюмени.

Предположительно, смерть наступила из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Сейчас все обстоятельства несчастного случая выясняют следователи.

— Вызов на станцию скорой помощи поступил в 14:11, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, - Диспетчер незамедлительно направил к пострадавшему ближайшую бригаду. Медики прибыли на место происшествия спустя 6 минут после вызова и стали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которую направили дополнительно по решению старшего врача смены. Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось. , - сообщили в пресс-службе департамента

«Комсомольская правда – Тюмень» выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о смерти девушки в батутном центре Тюмени. После того, как следователи проверили всю информацию, хозяина центра осудили и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшим сторонам 1 миллион рублей.