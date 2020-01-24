Осужден управляющий тюменским батутным центром, где погибла девушка-подросток

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:44:47+03:00

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В Тюмени осудили управляющего батутным центром. В начале января прошлого года здесь погиб подросток.

– 5 января вечером в помещении батутного центра 17-летняя тюменка совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута и получила травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже выяснилось, что никого из инструкторов не было рядом, кто запретил бы ей делать подобные акробатические элементы. В итоге виновным признали управляющего.

Обвиняемому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшим сторонам 1 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU