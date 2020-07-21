2020-07-21T12:12:58+03:00
Происшествия

В Тюмени следователи проверят информацию СМИ о серьезной травме девочки на батуте

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
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В Тюмени следователи проверят информацию СМИ о серьезной травме девочки на батуте. Фото - СК по Тюменской области.В Тюмени следователи проверят информацию СМИ о серьезной травме девочки на батуте. Фото - СК по Тюменской области.
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Тюменские следователи организовали доследственную проверку по информации, которую опубликовало одно из местных СМИ. В ней говорится, что шестилетняя девочка получила травму на батуте 12 июля 2020 года в сквере Гимназистов.

– Специалисты в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре осудили управляющего батутным центром, где в начале января прошлого года погиб подросток. Тогда 17-летняя тюменка совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута и получила травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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