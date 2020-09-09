«Конспект урока написал учитель ОБЖ и технологии»: появились подробности скандала в ишимской школе, куда ворвались ряженые «террористы»

Люди в масках сидели на уроке у пятиклассников. Фото: пере Подслушано Ишим

Скандал с ряжеными террористами в одной из российских школ за прошедший день не обсуждал только ленивый. Напомним, 4 сентября на один из уроков у 5 «А» в класс ворвались люди в масках. Таким образом педагоги хотели показать, «как следует вести себя при террористических атаках», однако от «креативного» урока остались в шоке и родители, и руководство Тюменской области.

Дети оказались не готовы к такому уроку. Фото: пере Подслушано Ишим

В администрации города Ишима, где и произошёл скандальный урок, о ситуации тоже знают. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко, конспект урока написал сам учитель ОБЖ и технологии, а администрация школы его согласовала.

– Он и провёл этот урок. Как результат – вышло то, что вышло, – вздыхает чиновник. – Мы создали рабочую группу, которая сейчас изучает документы, конспект урока и планы воспитательной работы. Из всей этой ситуации мы сделаем соответствующий вывод, чтобы больше такого не допускать. Конечно, тема, посвященная терроризму, очень важна, но в своей работе нужно использовать правильные приёмы, учитывать возрастные и психологические особенности ребёнка.

«Уроки безопасности» в ишимских школах проводят ежегодно. По словам чиновника, это неотъемлемая часть нового учебного года, которая «включает в себя все виды чрезвычайных ситуаций». Правда, в этом году что-то пошло не так.

Ишимская школа №2, где произошёл инцидент. Фото: группа школы во Вконтакте

Пока в департаменте образования и науки Тюменской области решают, кто прав, а кто виноват, и проводят служебную проверку, к делу подключились прокуратура и следователи. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских идёт проверка «по факту нарушений при проведении тематического урока, посвященного борьбе с терроризмом». Если будут на то основания, прокуроры примут соответствующее решение.

Ученики не ожидали от урока ОБЖ ряженых террористов. Фото: пере Подслушано Ишим

Между тем в самой школе от комментариев пока отказываются. Рабочие телефоны недоступны, директор учебного заведения не берёт трубку.

Ситуацию нам прокомментировал и уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов. По его словам, история, произошедшая в школе, «безобразна, бестактна и жестока».

– Все дети восприняли ситуацию по разному. Один из учеников был очень напуган, и педагог должен был сразу предпринять меры – отвести ребенка к медицинскому сотруднику и передать родителям. Странно, что руководство школы, зная конспект урока, не остановило преподавателя. Важно, чтобы никаких последствий для здоровья детей не было. Мы держим ситуацию на контроле и ждем выводов комиссии.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Детский психолог Диана Крупина пояснила корреспонденту «Комсомолки», что ситуация, которая произошла в ишимской школе, категорически недопустима. По её словам, ребёнок в младшем возрасте не способен справиться с таким уровнем стресса.

– Я не уверена, что занятие пройдёт бесследно для всех. Да и у любого человека базовая потребность – это безопасность его жизни, что уж говорить о детях. Казалось бы, в этой школе ребёнок общается с авторитетными людьми, доверяет им, а оказалось, что попадает в небезопасную ситуацию. Да ещё и узнаёт, что всё происходящее – учение. Это однозначно травмирует детскую психику, которая не такая гибкая, как психика взрослого человека. Даже если школьник понимает, что это учение, психика бессознательно включит защитные механизмы. Как следствие – ребёнок уже не будет в школе чувствовать себя безопасно.