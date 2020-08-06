Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 августа 2020 года: в Тюмени за сутки умерли двое мужчин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 7 августа 2020 года.

За минувшие сутки скончались двое мужчин, 1955 и 1963 годов рождения. Оба находились в медучреждениях с крайне тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Таким образом, число умерших от коронавирусной инфекции в Тюменской области выросло до 28.

С 4 августа в связи с эпидемиологической ситуацией расширен список профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. На эти цели и другие профилактические мероприятия по охране труда тюменским работодателям планируется выделить более 150 млн рублей.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в Тюменской области составил 418 на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу. Темп прироста заболеваемости несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей и составил 1,28. Коэффициент распространения заболевания – 0,94.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев заболевания COVID-19. Всего на сегодняшний день официальное число заболевших с начала пандемии составило 6351 человек.