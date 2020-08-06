В Тюменской области снижается количество случаев заболевания коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, отметили в управлении Роспотребнадзора Фото: pixabay.com

Показатель заболеваемости в Тюменской области составил 418 на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу, сообщила глава Управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо. Напомним, с начала пандемии, по данным на 6 августа в регионе зафиксирован 6 351 случай заболевания.

– Темп прироста заболеваемости несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей и составил 1,28. Коэффициент распространения заболевания – 0,94. Более 50 процентов коек для лечения пациентов с COVID-19 на сегодня свободны, – отметила Галина Шарухо.

При этом Тюменская область входит в число лучших регионов страны по темпам тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Ежедневно делается от 5 до 6 тысяч тестов, сообщают в региональном оперативном штабе по коронавирусу.