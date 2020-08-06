В Тюмени от коронавируса умерли двое мужчин

У обоих пациентов наблюдалось крайне тяжелое течение двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний Фото: pixabay.com

Число умерших от коронавирусной инфекции в Тюменской области выросло до 28. Об этом сообщили сегодня в региональном оперативном штабе.

Несмотря на все усилия врачей, за минувшие сутки скончались двое мужчин, 1955 и 1963 годов рождения. Оба находились в медучреждениях с крайне тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 80 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии – 6351. 163 человека выздоровели, за весь период выписаны 5463 жителя. Среди новых заболевших 11 детей. 17 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 7 человек размещены в обсерваторе. 1301 человек остается под медицинским наблюдением. 2994 человека находятся на перевахтовке.