Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 августа 2020 года увеличилось на 80 человек

Общее число заболевших в регионе достигло 6351 человека Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день официальное число заболевших с начала пандемии достигло 6351 человека.

Всего за последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровели 676 357 человек.