Работодатели получат компенсацию за противоэпидемические мероприятия

Размер компенсации составит до 20 % от начисленных страховых взносов Фото: pixabay.com

С 4 августа в связи с эпидемиологической ситуацией расширен список профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. На эти цели и другие профилактические мероприятия по охране труда тюменским работодателям планируется выделить более 150 млн рублей.

Об этом сообщили в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Размер компенсации составит до 20% от начисленных страховых взносов организации за прошлый год.

В обновленный перечень вошли такие мероприятия, как приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов, приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками.

Также предприятия получат компенсацию на приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха. В зачет пойдет приобретение устройств для контроля температуры тела работника, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Подать заявление и документы по этим мероприятиям можно до 1 октября. Размер компенсации может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.