Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 августа 2020 года: как обезопасить себя перед поездкой на пляж

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 1 августа 2020 года.

В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса на пляже. Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо предостерегла жителей в связи с наступлением очередных жарких выходных. Она отметила, что с 30-й недели после начала пандемии в регионе наблюдается пока еще хрупкая тенденция к снижению среднего числа заболевших и стабилизации ситуации.

Жителей, которые лечат коронавирус в легких формах в домашних условиях, а также их родственникам и контактным лицам рассказали, каким образом лучше дезинфицировать поверхности.

В Тюменской области активизировались телефонные мошенники. Представляясь сотрудниками банка, они под разными предлогами убеждают граждан переводить деньги со своих карт на счета злоумышленников. В полиции призывают жителей региона быть особенно бдительными в случае получения звонков от различных «служб безопасности».

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 89 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Такой же результат был зафиксирован днем ранее. Всего с начала пандемии заразилось 5844 человека. 230 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4602). За сутки заболело трое детей. 16 пациентов находятся на ИВЛ. 19 человек размещены в обсерваторе, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.