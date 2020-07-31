Лжебанкиры обокрали женщину в Ишиме

31 Июль 2020 2020-07-31T14:50:48+03:00

В регионе растет число пострадавших от действий мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков Фото: pixabay.com

В регионе растет число пострадавших от действий мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков

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В дежурную часть ишимского отдела полиции обратилась женщина 1973 года рождения, заявив, что у нее похитили деньги. Всё началось с того, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший пояснил, что с банковской карты женщины пытаются снять деньги и для блокировки необходимо перевести средства на «безопасный счет». Женщина поверила мошенникам и пришла в ближайшее отделение банка, чтобы перевести через банкомат 50 тысяч рублей на указанный счет. В результате деньги оказались похищены.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления. В целях профилактики участившихся случаев дистанционных хищений денежных средств в ходе телефонного разговора полиция напоминает гражданам о бдительности.

В ведомстве отмечают, что мошенники часто используют такие слова как «служба безопасности», «подозрительная транзакция», «безопасный расчетный счет», «код из СМС», «три цифры на обороте карты». Как только вы услышали подобные выражение и просьбу указать эти данные, прервите разговор и перезвоните в свой банк.

Также стоит помнить, что банк не отдает и не принимает деньги с вклада под надуманным предлогом, не запрашивает реквизиты банковской карты по телефону. Обязательно перепроверяйте поступившую от злоумышленников информацию, чтобы не лишиться денежных средств, выполняя действия по инструкции от незнакомца. А о сомнительных контактах сразу сообщайте в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU