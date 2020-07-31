2020-07-31T14:50:48+03:00
Общество

Лжебанкиры обокрали женщину в Ишиме

В регионе растет число пострадавших от действий мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков
Есен Абилькенов
Поделиться:
В регионе растет число пострадавших от действий мошенников, которые выдают себя за сотрудников банковВ регионе растет число пострадавших от действий мошенников, которые выдают себя за сотрудников банковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть ишимского отдела полиции обратилась женщина 1973 года рождения, заявив, что у нее похитили деньги. Всё началось с того, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший пояснил, что с банковской карты женщины пытаются снять деньги и для блокировки необходимо перевести средства на «безопасный счет». Женщина поверила мошенникам и пришла в ближайшее отделение банка, чтобы перевести через банкомат 50 тысяч рублей на указанный счет. В результате деньги оказались похищены.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления. В целях профилактики участившихся случаев дистанционных хищений денежных средств в ходе телефонного разговора полиция напоминает гражданам о бдительности.

В ведомстве отмечают, что мошенники часто используют такие слова как «служба безопасности», «подозрительная транзакция», «безопасный расчетный счет», «код из СМС», «три цифры на обороте карты». Как только вы услышали подобные выражение и просьбу указать эти данные, прервите разговор и перезвоните в свой банк.

Также стоит помнить, что банк не отдает и не принимает деньги с вклада под надуманным предлогом, не запрашивает реквизиты банковской карты по телефону. Обязательно перепроверяйте поступившую от злоумышленников информацию, чтобы не лишиться денежных средств, выполняя действия по инструкции от незнакомца. А о сомнительных контактах сразу сообщайте в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области открыли реабилитационный центр для алкозависимых женщин
Представители Тюменской области поучаствуют в 15-ти компетенциях чемпионата «Молодые профессионалы»
Ремонт дорог в Тюменском районе ведётся качественно и в срок
В Тюменской области запущен цех по производству сухого молока
«Комсомольская правда» поддержала всероссийский конкурс «Малая Родина»
Лжебанкиры обокрали женщину в Ишиме
В медучреждения Тюмени звонят фальшивые инспекторы
В Нижнетавдинском районе предпринимательница наладила производство штор
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Пенсионеры Тюменской области взяли серебро на масштабном киберсостязании
В тюменском микрорайоне Казарово появится новая школа
Сбербанк в Тюмени выдал первый POS-кредит в розничном магазине
В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса на пляже
В Тюменском районе уничтожили полтора гектара дикорастущей конопли
В Тюмени подросток попал в реанимацию после падения на стройке
В центре Тюмени загорелась частная школа
Приставы конфисковали у фирмы люксовую иномарку в счет долга
Телефонные мошенники «развели» очередную жертву почти на 150 тысяч рублей
Тюменцам рассказали, чем можно убивать вирусные частицы COVID-19
Житель села под Тюменью незаконно переоборудовал свой мотоцикл