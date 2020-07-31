В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса на пляже

31 Июль 2020 2020-07-31T12:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо предостерегла жителей в связи с наступлением очередных жарких выходных. Она отметила, что с 30-й недели после начала пандемии в регионе наблюдается пока еще хрупкая тенденция к снижению среднего числа заболевших и стабилизации ситуации.

– Я называют тенденцию хрупкой, потому что синоптики обещают нам жаркие выходные, а это значит, что большое число жителей поедут отдыхать. В том числе на пляжи, где нет возможности использовать маску как средство профилактики, к тому же подчас не соблюдается социальная дистанция. В это время возрастают риски заражения COVID-19. Поэтому очень важно знать и соблюдать меры экстренной профилактики, – предупредила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Галина Шарухо рекомендовала до выезда на пляж или в любые места массового скопления людей, где есть вероятность столкнуться с людьми без масок, применять медикаментозные средства профилактики. Эти средства предложила главный инфекционист Тюменской области Ксения Степанова. Речь идет о приеме таких препаратов, как арбидол и гриппферон, отметила Галина Шарухо.

– Необходимо принять лекарство до поездки и после возвращения с пляжа либо если вы возвращаетесь с отдыха, – отметила глава санитарного ведомства.

Роспотребнадзор совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области разработал памятки для жителей региона, где прописаны различные, в том числе медикаментозные, средства профилактики, а также другие меры и рекомендации, что нужно делать, чтобы не заболеть новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU