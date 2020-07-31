Тюменцам рассказали, чем можно убивать вирусные частицы COVID-19

31 Июль 2020 2020-07-31T09:46:21+03:00

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Для жителей, которые лечат коронавирус в легких формах в домашних условиях, а также для их родственников и контактных лиц особое значение имеет качество дезинфекции помещений и всех поверхностей. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она сообщила, что 30-процентные растворы изопропилового и этилового спиртов практически мгновенно убивают до миллиона вирусных частиц COVID-19.

– Поскольку большое количество пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции лечится на дому, особое значение приобретает дезинфекция в домашних семейных очагах. Она проводится хлорсодержащими препаратами, а также препаратами с этиловым и изопропиловым спиртом. Ученые центра «Вектор» доказали, что даже 30-процентный раствор позволяет за несколько секунд убивать до одного миллиона вирусных частиц. Поэтому, чтобы не было заражения внутри семейных очагов, очень важно проводить дезинфекцию всех поверхностей, – сказала Галина Шарухо.

Дезинфекция в помещениях должна проводиться регулярно. Кроме того, необходимо проветривать комнаты, а пациентам нужно следить за личной гигиеной и почаще мыть руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/793625" frameborder="0"></iframe> Шарухо дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU