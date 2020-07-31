2020-07-31T14:58:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на 31 июля 2020 года увеличилось на 89 человек

В Тюменской области второй день подряд регистрируют одинаковое число заболевших
Есен Абилькенов
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В Тюменской области второй день подряд регистрируют одинаковое число заболевшихВ Тюменской области второй день подряд регистрируют одинаковое число заболевшихФото: pixabay.com
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В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 89 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Такой же результат был зафиксирован днем ранее. Всего с начала пандемии заразилось 5844 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 230 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4602). За сутки заболело трое детей. 16 пациентов находятся на ИВЛ. 19 человек размещены в обсерваторе, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Отметим, что в соседних Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах также отмечают тенденцию к постепенному снижению заболеваемости. Так, в Югре за сутки заболел 171 человек, а на Ямале – 112, тогда как в предыдущие недели показатели были выше. Как ранее отметила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо, в регионе наблюдается тенденция к стабилизации ситуации. Однако жители по-прежнему должны сохранять бдительность.

Всего за последние сутки в России выявлено 5 482 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 755 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 839 981 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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