Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 июля 2020 года: оперативный штаб предупреждает о мошенниках

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 июля 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 31 июля 2020 года.

В оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу сообщили, что информация о выплатах компенсаций затрат на оплату иностранного производства, которая распространяется по различным каналам, является фейком. С помощью ссылки злоумышленники снимают деньги со счетов доверчивых граждан.

В Тюмени выбрали подрядчика для строительства моста через железную дорогу в районе Плеханово. Конкурс выиграло ЗАО «Институт Тюменьгражданпроект», которое является дочерним предприятием известной региональной компании «Мостострой-11».

В Тюмени компания наказана за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 200 тысяч рублей. Предприятие допустило множество нарушения, в частности не организовало еженедельный «входной фильтр» перед началом работы, отсутствовал контроль температуры тела работников, соответственно, в журнале не было результатов измерений.

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболело 5755 человек. В течение суток 107 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4372). Среди новых заболевших пять детей. 19 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 21 человек размещен в обсерваторах, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке.