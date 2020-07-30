Определен подрядчик на строительство моста в районе Плеханово в Тюмени

30 Июль 2020 2020-07-30T13:26:58+03:00

Стоимость работ для бюджета города составит 30 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Стоимость работ для бюджета города составит 30 миллионов рублей

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В Тюмени состоялся аукцион на подряд по строительству масштабного инфраструктурного объекта в районе аэропорта Плеханово: через Транссиб будет возведен новый мост.

Конкурс выиграло ЗАО «Институт Тюменьгражданпроект», которое является дочерним предприятием известной региональной компании «Мостострой-11», сообщает «Мегатюмень». Согласно результатам аукциона, подрядчик готов реализовать проектные работы по цене в 30 миллионов рублей. Отметим, что изначальная цена лота составляла более 50 миллионов рублей.

Таким образом, заказчику в лице департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени удастся сэкономить бюджетные средства при возведении данного объекта.

Добавим, что, как стало известно в июле, вокруг Тюмени планируется построить второе транспортное кольцо. Об этом объявлено в сообществе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Победителем конкурса на разработку проектной документации данного объекта стало ОАО «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект».

Стоимость составила 91 миллион рублей. Инженерный план проекта первых двух этапов строительства должен быть готов к сентябрю 2021 года. А еще через год подрядчик подготовит рабочий план последующих этапов дорожно-строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU