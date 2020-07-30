Оперативный штаб предупредил о фейках про компенсационные выплаты

30 Июль 2020 2020-07-30T11:11:23+03:00

Оперативный штаб проверил, что нужно, чтобы получить обещанные сотни тысяч рублей

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В оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу сообщили, что информация о выплатах компенсаций затрат на оплату иностранного производства, которая распространяется по различным каналам, является недостоверной.

Указанная в сообщении ссылка ведет на сайт службы финзащиты потребителей по возврату невыплаченных денежных средств. Там размещены новости о том, что каждый гражданин может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Здесь же приводятся фальшивые отзывы людей о полученных выплатах, сообщили в оперативном штабе.

– При вводе придуманного номера карты компенсация в размере 270 120 рублей 70 копеек якобы найдена (обращаем внимание, при проверке был указан несуществующий номер). Дальше предлагают связаться с юристом. После переписки с ботом от имени ОперШтаба заполнили анкету. Последний шаг — предложили оплатить услуги несуществующего юриста в размере 371 рубль. Если ввести данные карты — все, что есть на вашем счете, будет списано. Будьте бдительны и осторожны! – предупредили в оперативном штабе Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU