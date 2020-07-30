В Тюмени компания проигнорировала санитарные требования
В Тюмени компания наказана за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 200 тысяч рублей.
Суд установил факт нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности были нарушены действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Компания не выполнила санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, несмотря на угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
По данным суда, предприятие не организовало еженедельный «входной фильтр» перед началом работы, отсутствовал контроль температуры тела работников, соответственно, в журнале не было результатов измерений. Помещение, где проводится прием и выдача изделий, не оборудовано бактерицидной лампой рециркуляторного типа.
К тому же руководство не обеспечило своих работников запасом масок, а рядом с умывальниками не было мыла и дозаторов для обработки рук, отсутствует запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей помещений и санитарно-технического оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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