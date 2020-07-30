2020-07-30T15:48:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени компания проигнорировала санитарные требования

Предприятие привлечено к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, введенных в условиях пандемии коронавируса
Есен Абилькенов
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Предприятие привлечено к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, введенных в условиях пандемии коронавирусаПредприятие привлечено к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, введенных в условиях пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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В Тюмени компания наказана за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 200 тысяч рублей.

Суд установил факт нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности были нарушены действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Компания не выполнила санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, несмотря на угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

По данным суда, предприятие не организовало еженедельный «входной фильтр» перед началом работы, отсутствовал контроль температуры тела работников, соответственно, в журнале не было результатов измерений. Помещение, где проводится прием и выдача изделий, не оборудовано бактерицидной лампой рециркуляторного типа.

К тому же руководство не обеспечило своих работников запасом масок, а рядом с умывальниками не было мыла и дозаторов для обработки рук, отсутствует запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей помещений и санитарно-технического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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