Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 июля 2020 года: положительная динамика сохраняется

По данным оперативного штаба Тюменской области на 30 июля, за минувшие сутки в регионе выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболело 5755 человек.

В течение суток 107 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4372). Среди новых заболевших пять детей. 19 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 21 человек размещен в обсерваторах, 1379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего за последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.