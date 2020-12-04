Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 декабря 2020 года: режим повышенной готовности продлен

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 18 914 человек.

Всего зараженных: 18 914.

Количество смертей: 141.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени оштрафуют водителей автобусов за езду без масок. Специалисты Роспотребнадзора «поймали» 22 нарушителя.

В Тюмени из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий. Мера эта, конечно, временная: на устранение нарушений организациям дают от 7 до 45 суток.

Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; женщина, 89 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 141 пациент с коронавирусом.

В Тюменской области ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 15 января. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике инфекции.

До окончания второй четверти учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского муниципального района для учащихся 6 – 10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме.

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 402 949 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровели 1 888 752 человека.