В Тюменской области скончались еще пять пенсионеров с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли пожилые люди с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 58 до 89 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; женщина, 89 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 141 пациент с коронавирусом, – рассказали в опертштабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 18 914), 491 человек выздоровел (за весь период – 15 879), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 241 человек остается под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.